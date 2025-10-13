¿Qué es la convertibilidad? Un economista aseguró que Milei anunciaría un plan próximamente

El economista Antonio Aracre, uno de los asesores del presidente Javier Milei, dio un anuncio que sorprendió y dijo que los argentinos pueden volver a “soñar” en el plano de las finanzas. Según el asesor, el plan de convertibilidad se anunciaría después de la reunión que tendrá este martes el primer mandatario argentino con Donald Trump en la Casa Blanca.
El nuevo plan formaría parte también de la ayuda económica que Estados Unidos prometió a Argentina para brindar más estabilidad financiera y que incluyó un swap de U$S20.000 millones. Aracre sostuvo que se podrá “soñar con esa convertibilidad que tuvimos en los 90, que nos permitió disfrutar de estabilidad durante una década”.
El economista también dijo que el plan de salvataje elaborado tiene por objetivo marcar las posturas en el mercado. “Argentina es el único país de peso que puede colaborar para reducir la influencia de China en la región”, dijo en relación a los intereses norteamericanos.
Qué es la convertibilidad, el plan que anunciaría Milei
En Argentina ya se aplicó un plan de convertibilidad en el pasado. El 1 de abril de 1991 entró en vigencia la Ley N° 23.928 que llevaba ese nombre y que estuvo en vigencia durante 11 años hasta enero del 2002. Según explicó el periodista de LA GACETA Marcelo Aguaysol en un artículo especial por los 30 años de la convertibilidad, se trató en realidad de “un tipo de cambio fijo”.
La relación cambiaria fijaba la equivalencia de un dólar estadounidense por cada 10.000 australes o, posteriormente, un peso convertible. La Ley de Convertibilidad exigía la existencia de respaldo en reservas de la moneda circulante, por lo que se restringía la emisión monetaria al aumento del Tesoro Nacional.
Este período fue denominado popularmente “uno a uno”, en referencia a la igualdad de la moneda nacional frente al dólar estadounidense. El plan de convertibilidad de la economía implicó la convivencia del peso como moneda de curso legal junto a una fuerte presencia del dólar, por lo que cabe esperar que el plan que se anunciaría se orientara en un orden similar.
El economista Ricardo Delgado explicó al sitio Chequeado que el respaldo no es necesariamente 1 a 1, por lo se que puede fijar otro tipo de paridad. Lo importante de este plan es que la paridad sea fija.
En los 90, la convertibilidad fue impulsada por el gobierno de Carlos Menem en un contexto hiperinflacionario. Luego de su aplicación, la inflación llegó a 0 a mediados de los 90, “pero el programa generó el deterioro del aparato productivo y el aumento de la desocupación y la pobreza, situaciones que culminaron con la crisis de diciembre de 2001”, señala Chequeado.