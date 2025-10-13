Secciones
Mundo

Milei celebró la liberación de rehenes y definió a Donald Trump como un "querido amigo"

El jefe de Estado argentino se expresó en las redes sociales sobre el acuerdo de paz entre Israel y Hamas.

JAVIER MILEI JAVIER MILEI
Hace 1 Hs

El presidente, Javier Milei, celebró la liberación de rehenes de Hamás en Israel y consideró a Donald Trump como un "querido amigo". Producto de su mediación, Trump logró la liberación de rehenes, que incluyeron a los tres argentinos, Eitan Horn, David y Ariel Cunio.

"Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos -Eitan Horn, Ariel y David Cunio-. También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz", dijo Milei en un posteo en la red social X.

"Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo. Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad", agregó.

Temas IsraelFranja de GazaBenjamin NetanyahuDelegación de Asociaciones Israelitas ArgentinasDonald TrumpJavier MileiGuerra entre Israel y Hamas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
2

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
3

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
4

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica
5

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play
6

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Más Noticias
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí: “Este es un triunfo increíble para el mundo”

Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí: “Este es un triunfo increíble para el mundo”

La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

Comentarios