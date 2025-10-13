La reacción del padre de un rehén argentino de Hamás: “Ya estamos preparando el asado”

"Se exageró con la dieta"

En una entrevista, Horn compartió su reacción inmediata a la noticia del acuerdo. “Ya estamos preparando el asado, como debe ser en los argentinos”, dijo, explicando que se había ido a la cama temprano la noche anterior y se despertó con una gran cantidad de mensajes sobre el acuerdo. Cuando se le preguntó qué le diría a Eitan al reunirse, Horn bromeó: "Lo mismo que le dije a Yair, que se exageró con la dieta".