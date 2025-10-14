Medio Oriente: qué dice el acuerdo entre EEUU, Qatar, Egipto y Turquía para lograr la paz

La Casa Blanca publicó el texto completo de una declaración firmada en Harm El-Sheikh, Egipto, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía. El acuerdo, denominado "Declaración Trump por la paz y prosperidad duraderas", busca poner fin al conflicto en Medio Oriente.
El documento fue firmado por Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani. Los firmantes calificaron el acuerdo como "histórico", al afirmar que se pone fin a "dos años de profundo sufrimiento y pérdida" derivados del conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023.
La declaración enfatizó el compromiso de las naciones firmantes para garantizar "la paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos los pueblos de la región, incluidos tanto palestinos como israelíes". Se estableció que la paz duradera requerirá que "tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con sus derechos humanos fundamentales protegidos, su seguridad garantizada y su dignidad respetada".
La conexión espiritual
El tratado resaltó la importancia de la "cooperación y el diálogo sostenido" para lograr avances significativos. Además, remarcó la necesidad de respetar la conexión espiritual entre el cristianismo, el islam y el judaísmo con las tierras sagradas de Medio Oriente.
La declaración se centró en "desmantelar el extremismo y la radicalización en todas sus formas", al reconocer que "ninguna sociedad puede prosperar cuando la violencia y el racismo se normalizan, o cuando ideologías radicales amenazan el tejido de la vida civil". Para prevenir futuros conflictos, el acuerdo promovió la mediación, el "compromiso diplomático y la negociación".
El documento abogó por "tolerancia, dignidad e igualdad de oportunidades para cada persona", con el objetivo de crear una región donde todos puedan "perseguir sus aspiraciones en paz, seguridad y prosperidad económica, independientemente de su raza, fe o etnia".
Finalmente, el acuerdo mencionó la búsqueda de "acuerdos de paz alcanzados y duraderos en la Franja de Gaza" y una "relación amistosa y mutuamente beneficiosa entre Israel y sus vecinos regionales". Los firmantes se comprometieron a "trabajar colectivamente para implementar y sostener este legado, construyendo bases institucionales sobre las cuales las futuras generaciones puedan prosperar juntas en paz".
El texto completo:
“La declaración Trump por la paz y prosperidad duraderas
13 de octubre de 2025
Nosotros, los abajo firmantes, celebramos el compromiso verdaderamente histórico y la implementación por todas las partes del Acuerdo de Paz Trump, poniendo fin a más de dos años de profundo sufrimiento y pérdida, y abriendo un nuevo capítulo para la región definido por la esperanza, la seguridad y una visión compartida de paz y prosperidad.
Apoyamos y respaldamos los sinceros esfuerzos del presidente Trump por poner fin a la guerra en Gaza y traer una paz duradera al Medio Oriente. Juntos, implementaremos este acuerdo de manera que garantice la paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos los pueblos de la región, incluidos tanto palestinos como israelíes.
Entendemos que la paz duradera será aquella en la que tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con sus derechos humanos fundamentales protegidos, su seguridad garantizada y su dignidad respetada.
Afirmamos que el progreso significativo surge a través de la cooperación y el diálogo sostenido, y que el fortalecimiento de los lazos entre naciones y pueblos sirve a los intereses duraderos de la paz y la estabilidad regional y global.
Reconocemos la profunda significación histórica y espiritual de esta región para las comunidades de fe cuyas raíces están entrelazadas con la tierra de la región —incluyendo el cristianismo, el islam y el judaísmo. El respeto por estas conexiones sagradas y la protección de sus sitios patrimoniales permanecerá como una prioridad en nuestro compromiso con la coexistencia pacífica.
Estamos unidos en nuestra determinación de desmantelar el extremismo y la radicalización en todas sus formas. Ninguna sociedad puede prosperar cuando la violencia y el racismo se normalizan, o cuando ideologías radicales amenazan el tejido de la vida civil. Nos comprometemos a abordar las condiciones que permiten el extremismo y a promover la educación, las oportunidades y el respeto mutuo como fundamentos para una paz duradera.
Por la presente, nos comprometemos a resolver futuros conflictos mediante el compromiso diplomático y la negociación, en lugar de recurrir a la fuerza o al conflicto prolongado. Reconocemos que el Medio Oriente no puede soportar un ciclo persistente de guerra prolongada, negociaciones estancadas o la aplicación fragmentaria, incompleta o selectiva de los términos negociados con éxito. Las tragedias presenciadas en los últimos dos años deben servir como un recordatorio urgente de que las futuras generaciones merecen algo mejor que los fracasos del pasado.
Buscamos tolerancia, dignidad e igualdad de oportunidades para cada persona, asegurando que esta región sea un lugar donde todos puedan perseguir sus aspiraciones en paz, seguridad y prosperidad económica, independientemente de su raza, fe o etnia.
Perseguimos una visión integral de paz, seguridad y prosperidad compartida en la región, basada en los principios de respeto mutuo y destino compartido.
En este espíritu, celebramos los avances logrados en el establecimiento de arreglos de paz comprensivos y duraderos en la Franja de Gaza, así como la relación amistosa y mutuamente beneficiosa entre Israel y sus vecinos regionales. Nos comprometemos a trabajar colectivamente para implementar y sostener este legado, construyendo bases institucionales sobre las cuales las futuras generaciones puedan prosperar juntas en paz.
Nos comprometemos con un futuro de paz duradera.
Donald J. Trump, Presidente de los Estados Unidos de América
Abdel Fattah El-Sisi, Presidente de la República Árabe de Egipto
Hamim bin Hamad Al-Thani, Emir del Estado de Qatar
Recep Tayyip Erdogan, Presidente de la República de Turquía"