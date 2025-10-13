¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

Oriundo de Jerusalén, Rom Braslavski, también ciudadano alemán, se ocupaba de la seguridad del festival Nova. Entre las 10H30, hora a la que contactó por última vez con su madre, y las 13H30, hora a la que desapareció, se mantuvo en el sitio ayudando a muchos de los participantes, según el testimonio de los supervivientes. Durante el ataque resultó herido en ambas manos. En agosto de este año, la Yihad Islámica, movimiento armado aliado de Hamás, publicó un video en el que se le ve hablando bajo amenaza, muy debilitado y delgado.