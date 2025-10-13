La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

Después de más de dos años de angustiosa espera, los hermanos argentinos Ariel y David Cunio, víctimas del secuestro perpetrado por Hamas, fueron liberados hoy como parte de la segunda fase del acuerdo de tregua en Medio Oriente. Si bien aún no se divulgaron imágenes recientes de su estado, un momento de alegría y esperanza emergió antes de su liberación en una videollamada con su madre, Silvia Cunio, desde Gaza.
El secuestro de Ariel, de 28 años, y David, de 34, ocurrió el 7 de octubre de 2023 durante el brutal ataque de Hamas al kibutz Nir Oz. Mientras las miradas se centraban en la liberación de los primeros rehenes, una llamada telefónica inesperada sacudió a Silvia Cunio.
"No escuché nada, pero los vi, y eso fue suficiente para sentir una felicidad descomunal", declaró Silvia al sitio israelí Walla, su voz cargada de emoción. "Los veo perfectamente bien, pensé que estarían peor", agrego. La llamada, facilitada por Hamas que devolvió los teléfonos a los hermanos, le permitió a Silvia tener el primer contacto visual con sus hijos en casi dos años.
Una videollamada cargada de emoción
"Es imposible describir todo lo que estoy viviendo. Ya estoy esperando para darles el abrazo y el beso más grandes del mundo", expresó Silvia, quien inicialmente dudó en responder la llamada por no reconocer el número.
La noticia de la liberación de Ariel y David Cunio, junto con el también argentino Eitan Horn y otros 10 rehenes israelíes, resonó en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, donde miles seguían las operaciones de rescate en vivo. El anuncio a través de los altavoces: "Todos los rehenes vivos están libres," provocó una explosión de júbilo, lágrimas y abrazos.
La liberación de los hermanos Cunio fue una profunda historia de espera y reencuentros parciales. Sharon Cunio, la esposa de David, y sus mellizas Emma y Yuli, fueron liberadas en noviembre de 2023. Arbel Yehud, la novia de Ariel, regresó a Israel a principios de este año después de casi 500 días de cautiverio.
Días antes de la liberación, Silvia Cunio había expresado su optimismo cauteloso: "Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien… Esperando para decirles ‘¡Bienvenidos de nuevo!’", había dicho.
La historia de David Cunio también incluye un paso por el cine; participó en el largometraje "Youth," presentado en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2013.