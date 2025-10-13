Secciones
Mundo

La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

El secuestro de Ariel, de 28 años, y David, de 34, ocurrió el 7 de octubre de 2023 durante el brutal ataque de Hamas al kibutz Nir Oz.

La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas
Hace 2 Hs

Después de más de dos años de angustiosa espera, los hermanos argentinos Ariel y David Cunio, víctimas del secuestro perpetrado por Hamas, fueron liberados hoy como parte de la segunda fase del acuerdo de tregua en Medio Oriente. Si bien aún no se divulgaron imágenes recientes de su estado, un momento de alegría y esperanza emergió antes de su liberación en una videollamada con su madre, Silvia Cunio, desde Gaza.

El secuestro de Ariel, de 28 años, y David, de 34, ocurrió el 7 de octubre de 2023 durante el brutal ataque de Hamas al kibutz Nir Oz. Mientras las miradas se centraban en la liberación de los primeros rehenes, una llamada telefónica inesperada sacudió a Silvia Cunio.

"No escuché nada, pero los vi, y eso fue suficiente para sentir una felicidad descomunal", declaró Silvia al sitio israelí Walla, su voz cargada de emoción. "Los veo perfectamente bien, pensé que estarían peor", agrego. La llamada, facilitada por Hamas que devolvió los teléfonos a los hermanos, le permitió a Silvia tener el primer contacto visual con sus hijos en casi dos años.

Una videollamada cargada de emoción

"Es imposible describir todo lo que estoy viviendo. Ya estoy esperando para darles el abrazo y el beso más grandes del mundo", expresó Silvia, quien inicialmente dudó en responder la llamada por no reconocer el número.

La noticia de la liberación de Ariel y David Cunio, junto con el también argentino Eitan Horn y otros 10 rehenes israelíes, resonó en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, donde miles seguían las operaciones de rescate en vivo. El anuncio a través de los altavoces: "Todos los rehenes vivos están libres," provocó una explosión de júbilo, lágrimas y abrazos.

La liberación de los hermanos Cunio fue una profunda historia de espera y reencuentros parciales. Sharon Cunio, la esposa de David, y sus mellizas Emma y Yuli, fueron liberadas en noviembre de 2023. Arbel Yehud, la novia de Ariel, regresó a Israel a principios de este año después de casi 500 días de cautiverio.

Días antes de la liberación, Silvia Cunio había expresado su optimismo cauteloso: "Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien… Esperando para decirles ‘¡Bienvenidos de nuevo!’", había dicho.

La historia de David Cunio también incluye un paso por el cine; participó en el largometraje "Youth," presentado en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2013.

Temas IsraelFranja de GazaBenjamin NetanyahuDelegación de Asociaciones Israelitas ArgentinasDonald TrumpGuerra entre Israel y Hamas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí: “Este es un triunfo increíble para el mundo”

Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí: “Este es un triunfo increíble para el mundo”

Lo más popular
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
1

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
2

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica
3

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play
4

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
5

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez
6

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

Más Noticias
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Comentarios