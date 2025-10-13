La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

Después de más de dos años de angustiosa espera, los hermanos argentinos Ariel y David Cunio, víctimas del secuestro perpetrado por Hamas, fueron liberados hoy como parte de la segunda fase del acuerdo de tregua en Medio Oriente. Si bien aún no se divulgaron imágenes recientes de su estado, un momento de alegría y esperanza emergió antes de su liberación en una videollamada con su madre, Silvia Cunio, desde Gaza.