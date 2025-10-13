Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días

Los liberados son David Cunio, Ariel Cunio, Eitan Horn, Bar Avraham Kuperstein, Evyatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Calfon, Avinatan Or, Elkana Buhbut, Maksim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tzangauker, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Rom Breslavski. Se trata de las personas que habían sido secuestradas hace 738 días, tras el ataque que dejó un saldo de cientos de muertos y decenas de desaparecidos. Con esta liberación, Hamas ya no tiene más rehenes israelíes con vida en su poder.