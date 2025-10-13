Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días

La mañana en la Plaza de los Rehenes, en el corazón de Tel Aviv, estuvo marcada por escenas de emoción y alivio. Luego de más de dos años de incertidumbre, el grupo islamista Hamas liberó a los 20 israelíes que permanecían en su poder, poniendo fin a uno de los capítulos más dolorosos desde el inicio del conflicto.
Los liberados son David Cunio, Ariel Cunio, Eitan Horn, Bar Avraham Kuperstein, Evyatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Calfon, Avinatan Or, Elkana Buhbut, Maksim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tzangauker, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Rom Breslavski. Se trata de las personas que habían sido secuestradas hace 738 días, tras el ataque que dejó un saldo de cientos de muertos y decenas de desaparecidos. Con esta liberación, Hamas ya no tiene más rehenes israelíes con vida en su poder.
La visita de Trump a Israel
En simultáneo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Israel en el marco de su gira diplomática por Medio Oriente. El mandatario mantuvo un encuentro con familiares de los secuestrados, tiene previsto ofrecer un discurso ante el Parlamento en Jerusalén y luego viajar a Egipto para cerrar el acuerdo por la paz junto a líderes árabes y occidentales.
El entendimiento alcanzado entre Israel y el grupo palestino, impulsado por la mediación de Trump, contemplaba en su primera fase la liberación de todos los cautivos y una retirada progresiva de las tropas israelíes del territorio palestino. Con la entrega de los rehenes vivos, el proceso comenzó a concretarse, aunque aún falta el retorno de los cuerpos de los fallecidos, previsto para esta tarde y la noche.
El plan operativo, diseñado por el jefe del Estado Mayor israelí, establece distintos protocolos para la recepción de sobrevivientes y víctimas, así como apoyo logístico y psicológico a las familias. Según lo acordado, Hamas entregó a los rehenes a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en puntos específicos de la Franja de Gaza, desde donde fueron trasladados a unidades especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Posteriormente, fueron llevados al complejo de recepción de Re’im para reencontrarse con sus familiares y luego distribuidos en helicópteros hacia los hospitales Ichilov (Tel Aviv), Sheba (Tel HaShomer) y Beilinson (Petah Tikva).
Como parte del acuerdo, también se iniciará la excarcelación de 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y la liberación de 1.700 gazatíes detenidos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos mujeres y niños, lo que marca un nuevo capítulo en el complejo proceso de reconciliación entre las partes.