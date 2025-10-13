Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí: “Este es un triunfo increíble para el mundo”

"Este es un nuevo comienzo"

Al llegar al Knéset, Trump dijo a los periodistas. "Este es un gran día, este es un nuevo comienzo. Y creo que nunca ha habido un evento como este, nunca he visto nada igual", remarcó. "Les hemos dado la aprobación por un tiempo. Tendremos que vigilar que no haya grandes problemas. Creo que todo irá bien", agregó.