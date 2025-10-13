Secciones
Mundo

Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí: “Este es un triunfo increíble para el mundo”

El presidente norteamericano estuvo acompañado por el enviado especial Steve Witkoff, el yerno Jared Kushner y la hija Ivanka.

Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí: “Este es un triunfo increíble para el mundo”
Hace 2 Hs

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió hoy al Parlamento israelí (Knéset) junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, luego de la liberación de 20 rehenes retenidos por Hamas. La liberación fue parte de un plan de paz que Trump ayudó a negociar. Anteriormente, el presidente norteamericano se reunió con familiares de los rehenes en Jerusalén.

Los miembros del Parlamento israelí dieron a Trump una ovación de pie antes de su discurso. Trump estuvo acompañado por el enviado especial Steve Witkoff, el yerno Jared Kushner y la hija Ivanka.

"Este es un triunfo increíble para Israel y el mundo. Es un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada", dijo Trump.

"Este es un nuevo comienzo"

Al llegar al Knéset, Trump dijo a los periodistas. "Este es un gran día, este es un nuevo comienzo. Y creo que nunca ha habido un evento como este, nunca he visto nada igual", remarcó. "Les hemos dado la aprobación por un tiempo. Tendremos que vigilar que no haya grandes problemas. Creo que todo irá bien", agregó.

Netanyahu agradeció a Trump por su compromiso de poner fin al conflicto en Gaza. "Señor Presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor Presidente, lograremos esta paz". Además sugirió que se podrían firmar nuevos tratados de paz con países árabes o musulmanes bajo la dirección de Trump.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas declaró que su lucha continuaría hasta que los cuerpos de los 28 individuos restantes en Gaza fueran localizados y devueltos para el entierro. La familia de Guy Gilboa-Dalal, uno de los rehenes liberados, expresó su esperanza de que todas las familias puedan reunirse con sus seres queridos.

Temas IsraelFranja de GazaBenjamin NetanyahuDelegación de Asociaciones Israelitas ArgentinasDonald TrumpGuerra entre Israel y Hamas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

Los palestinos que regresan a Gaza la encuentran devastada

Los palestinos que regresan a Gaza la encuentran devastada

Los palestinos empiezan a volver a sus hogares

Los palestinos empiezan a volver a sus hogares

Lo más popular
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
1

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
2

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica
3

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play
4

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
5

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez
6

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

Más Noticias
La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La primera imagen de los hermanos Cunio tras haber sido liberados por Hamas

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

Hamas liberó a 20 rehenes israelíes luego de 738 días secuestrados en Gaza

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamas?

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Premio Nobel de Economía 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Comentarios