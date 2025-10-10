Día Mundial de la Salud Mental: tres puntos claves para cuidarte emocionalmente

El primer punto a considerar es si tu estado de ánimo efectivamente tuvo una variación. Ya sea en el comportamiento propio o en el de otros, si hay señales como dificultad para concentrarse, para levantarse o para desempeñar actividades cotidianas, puede ser un llamado de atención. Un punto fundamental es esforzarnos por crear una rutina e incluir hábitos saludables como una buena alimentación, socialización, actividad física y una buena hidratación. La presión del trabajo y las obligaciones diarias también suelen relegar los pequeños placeres a un segundo lugar o incluso eliminarlos. Pero regresar a ellos no es un mero capricho, sino que también brinda calidad de vida.