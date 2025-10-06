No siempre es la falta de ganas: razones por las que el desorden no tiene nada que ver con la pereza

Si el desorden te hace llegar tarde porque no encontraste algo, eso está interrumpiendo tu vida diaria y causando angustia. La Dra. Dattilo advierte que "los estudios demostraron que el desorden en nuestros hogares se asocia con altos niveles de cortisol, la hormona del estrés", mientras que un espacio ordenado nos hace sentir tranquilos y seguros. Sin embargo, si tu desorden no crea problemas para ti o tu entorno, es probable que sea solo una cuestión de preferencia de estilo de vida. Tompkins concluyó que "La idea errónea más común [sobre el desorden] es que hay una forma correcta de vivir en su entorno".