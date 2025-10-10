Día Mundial de la Salud Mental: cómo cuidarse frente al estrés y la ansiedad en el último trimestre del año

“Uno de los elementos clave que afecta la salud mental en esta etapa del año es la autoevaluación. A medida que se acerca el cierre del ciclo, muchas personas tienden a revisar si han logrado los objetivos propuestos al inicio del año. Este proceso, a menudo intransigente, puede generar frustración y angustia, sobre todo cuando los resultados no coinciden con las expectativas. El miedo a no haber alcanzado las metas puede socavar la autoestima y la confianza en uno mismo, afectando gravemente la autoimagen y desencadenando sentimientos de insuficiencia y desvalorización personal.” señaló Liliana Acuña, psicóloga de Boreal Salud (M.P. 4379).