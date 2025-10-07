Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero, tras la denuncia de Juan Grabois

El fiscal federal de San Isidro (Buenos Aires), Fernando Domínguez, impulsó una investigación contra el diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el dirigente peronista Juan Grabois, que cuestiona una transferencia de U$S200.000 realizada en 2020 por el acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado al legislador libertario.
Machado, actualmente detenido con prisión domiciliaria en Viedma, fue recientemente autorizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y estafas. Grabois sostiene que Espert habría recibido fondos de una organización criminal internacional, según surge de documentos utilizados en una causa federal del estado de Texas.
La denuncia apunta a que el pago recibido por Espert podría formar parte de una maniobra de lavado de activos. La cifra aparece en un cuadro contable atribuido a Machado y a su socia Debra Mercer-Erwin -condenada por delitos vinculados al narcotráfico-, que fue presentado como prueba en el juicio llevado adelante en Texas. En ese registro, figura el nombre de Espert junto al monto de U$S200.000 y el código de una aeronave que Machado habría prestado al diputado para su campaña presidencial de 2019.
La documentación incluye registros del Bank of America, incorporados en el juicio estadounidense bajo el expediente “USA v. Mercer-Erwin et al.”. Allí consta que el dinero fue girado a Espert el 22 de enero de 2020, antes de que se conociera públicamente que Machado era buscado por la justicia estadounidense. Según los archivos, los fondos pasaron por distintas entidades hasta llegar al destinatario final, consignó el diario "La Nación".
Inicialmente, Espert negó la existencia del pago y calificó la acusación como una operación basada en un “Excel trucho”. Sin embargo, tras la publicación de documentación oficial de la justicia de Estados Unidos, el diputado modificó su versión y reconoció haber recibido el dinero. Afirmó que se trató del pago por un trabajo profesional como economista para una mina en Guatemala.
No obstante, entre el jueves y el sábado, Espert brindó declaraciones contradictorias sobre el contrato. Primero sostuvo que Machado lo contactó para una empresa vinculada a él, pero luego afirmó que la mina era propiedad del empresario y que firmaron el acuerdo en 2019, antes de su candidatura presidencial.
La causa judicial en Argentina busca determinar el origen y la legalidad de la transferencia, así como otros posibles vínculos entre Espert y el empresario acusado. La decisión final sobre la extradición de Machado queda ahora en manos del presidente Javier Milei.