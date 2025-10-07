Secciones
Política

La renuncia de Espert: la Justicia pidió al Gobierno que informe cuál sería el costo de imprimir las boletas

La solicitud, dirigida al Ministerio del Interior, también busca determinar si existen partidas presupuestarias asignadas para cubrir este gasto.

La renuncia de Espert: la Justicia pidió al Gobierno que informe cuál sería el costo de imprimir las boletas
Hace 58 Min

La Justicia Electoral solicitó al Gobierno nacional información detallada sobre el costo de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

La solicitud, dirigida al Ministerio del Interior, también busca determinar si existen partidas presupuestarias asignadas para cubrir este gasto, qué imprentas podrían llevar a cabo la reimpresión y si sería necesario realizar una nueva licitación. Además, se fijó como plazo para la respuesta el miércoles 8 de octubre.

También la Justicia Electoral requirió información sobre la cantidad de boletas recibidas, su estado y los plazos para su distribución a las autoridades de mesa. Se solicitó al Correo, responsable de la distribución del material electoral, los plazos mínimos necesarios para asegurar la entrega oportuna en todos los centros de votación.

Una nueva audiencia con todas las partes

El Tribunal convocó a una audiencia para el mismo 8 de octubre, con la participación de todas las fuerzas políticas y el Ministro del Interior, para abordar aspectos logísticos, financieros y jurídicos relacionados con la propuesta de reimpresión.

La solicitud de reimpresión fue presentada por La Libertad Avanza (LLA) tras la renuncia de Espert, al proponer a Diego Santilli como su reemplazo en la boleta. La LLA argumentó que esta medida busca "preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral", tras las renuncias de otros candidatos en la lista, proponiendo ascensos en la lista que preserven el equilibrio de género original.

En tanto que los sectores de la oposición manifestaron su desacuerdo con la reimpresión, principalmente debido al costo estimado, que podría alcanzar entre 10 y 12 millones de dólares.

Temas Elecciones 2025 Buenos AiresDiego SantilliTribunal Superior de Justicia ElectoralJosé Luis EspertJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fred Machado dijo que José Luis Espert recibió U$S200.000 durante la campaña de 2019

"Fred" Machado dijo que José Luis Espert recibió U$S200.000 durante la campaña de 2019

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Espert evalúa tomarse licencia como diputado tras su renuncia a la candidatura y a la Comisión de Presupuesto

Espert evalúa tomarse licencia como diputado tras su renuncia a la candidatura y a la Comisión de Presupuesto

Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
2

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
3

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
4

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?
5

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Fred Machado dijo que José Luis Espert recibió U$S200.000 durante la campaña de 2019

"Fred" Machado dijo que José Luis Espert recibió U$S200.000 durante la campaña de 2019

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

Abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas

Abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Comentarios