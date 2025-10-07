La renuncia de Espert: la Justicia pidió al Gobierno que informe cuál sería el costo de imprimir las boletas

La solicitud de reimpresión fue presentada por La Libertad Avanza (LLA) tras la renuncia de Espert, al proponer a Diego Santilli como su reemplazo en la boleta. La LLA argumentó que esta medida busca "preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral", tras las renuncias de otros candidatos en la lista, proponiendo ascensos en la lista que preserven el equilibrio de género original.