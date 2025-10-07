La renuncia de Espert: la Justicia pidió al Gobierno que informe cuál sería el costo de imprimir las boletas

La Justicia Electoral solicitó al Gobierno nacional información detallada sobre el costo de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.
La solicitud, dirigida al Ministerio del Interior, también busca determinar si existen partidas presupuestarias asignadas para cubrir este gasto, qué imprentas podrían llevar a cabo la reimpresión y si sería necesario realizar una nueva licitación. Además, se fijó como plazo para la respuesta el miércoles 8 de octubre.
También la Justicia Electoral requirió información sobre la cantidad de boletas recibidas, su estado y los plazos para su distribución a las autoridades de mesa. Se solicitó al Correo, responsable de la distribución del material electoral, los plazos mínimos necesarios para asegurar la entrega oportuna en todos los centros de votación.
Una nueva audiencia con todas las partes
El Tribunal convocó a una audiencia para el mismo 8 de octubre, con la participación de todas las fuerzas políticas y el Ministro del Interior, para abordar aspectos logísticos, financieros y jurídicos relacionados con la propuesta de reimpresión.
La solicitud de reimpresión fue presentada por La Libertad Avanza (LLA) tras la renuncia de Espert, al proponer a Diego Santilli como su reemplazo en la boleta. La LLA argumentó que esta medida busca "preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral", tras las renuncias de otros candidatos en la lista, proponiendo ascensos en la lista que preserven el equilibrio de género original.
En tanto que los sectores de la oposición manifestaron su desacuerdo con la reimpresión, principalmente debido al costo estimado, que podría alcanzar entre 10 y 12 millones de dólares.