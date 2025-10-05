José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

Espert sostuvo que la transferencia de 200.000 dólares denunciada por el dirigente peronista Javier Grabois estuvo vinculada a su actividad profesional. Añadió que todo el tema tiene por trasfondo una “opereta”. Y justificó que Machado colaboraba con el préstamo de aviones y vehículos “por admiración”. “Decía tener un deseo genuino de apoyar las ideas de la libertad”, expresó. Negó luego que “Fred” haya pedido algo a cambio, pese a que le cedió sus aviones, además de vehículos. “En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes, a donde íbamos a presentar el libro o hablar de las ideas de la libertad”, sostuvo el candidato. Y negó rotundamente que tuviera sospechas sobre un posible vínculo narco con esos recursos. “Me dirás ingenuo, nunca lo pensé”, dijo.