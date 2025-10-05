José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

Rompió en llanto en vivo. E insistió con que pudo haber sido “ingenuo”, pero negó cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico, pese al apoyo del empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico.
El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, reafirmó que no está dispuesto a bajarse de cara a la contienda del domingo 26. Y agradeció el apoyo del presidente Javier Milei, con quien se reunió tras el estallido de la polémica.
“Estuve con el Presidente, sí, pero nunca pensé en renunciar (a mi postulación. Tampoco él sugirió nada por el estilo, todo lo contrario”, aseguró Espert en una entrevista con Radio Mitre.
Además, el economista aseguró que pretende “pelearla más todavía”. “Quiero advertir algo: aquellos que están haciendo este linchamiento mediático con mi persona, cuidado que detrás de esto están los horcos, no está la princesita; están los horcos que han transformado a la Argentina en una villa miseria”, agregó.
Espert sostuvo que la transferencia de 200.000 dólares denunciada por el dirigente peronista Javier Grabois estuvo vinculada a su actividad profesional. Añadió que todo el tema tiene por trasfondo una “opereta”. Y justificó que Machado colaboraba con el préstamo de aviones y vehículos “por admiración”. “Decía tener un deseo genuino de apoyar las ideas de la libertad”, expresó. Negó luego que “Fred” haya pedido algo a cambio, pese a que le cedió sus aviones, además de vehículos. “En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes, a donde íbamos a presentar el libro o hablar de las ideas de la libertad”, sostuvo el candidato. Y negó rotundamente que tuviera sospechas sobre un posible vínculo narco con esos recursos. “Me dirás ingenuo, nunca lo pensé”, dijo.
Luego, en un mensaje final, insistió con que es inocente, tal como había apuntado en un video esta semana. “Estoy totalmente convencido de que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia de este impresentable de Grabois”, arremetió Espert.
“Cambios importantes”
El viernes, antes de recibir a Espert en Olivos, Milei estuvo junto al ex presidente, Mauricio Macri. Tras el encuentro, el líder del PRO se expresó a favor de “cambios importantes”, en medio de las tensiones en el Gobierno por este escándalo.
“La reunión fue muy buena”, señaló Macri, un aliado clave del armado libertario de cara a los próximos comicios. Y se expresó respecto a lo que vendrá tras la contienda del 26 de octubre. “Confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”, aseveró el fundador del PRO.
Macri dejó mensajes que fueron interpretados en el marco de la compleja situación por el caso de Espert, en momentos en que se desarrolla la campaña. “Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite”, planteó el ex presidente. E insistió: “las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir”.
En el encuentro con Milei, Macri presentó un plan para fortalecer la gestión, según publicó el diario La Nación. Además, coincidieron en tratar de reforzar el bloque en Diputados que le dio los principales éxitos al Gobierno en el Congreso durante su primer año de administración. En la charla -de la que participaron también el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- también se trató la cuestión de Espert. Pero, por ahora, no hubo cambios en la estrategia electoral de La Libertad Avanza.