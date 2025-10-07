Analistas y bancos privados suben las proyecciones de inflación para septiembre: ¿qué pasará con del dólar?

Las expectativas del mercado volvieron a deteriorarse en septiembre, un mes marcado por la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y la fuerte presión sobre el mercado cambiario. De acuerdo con el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central (BCRA), los principales analistas privados ajustaron al alza sus proyecciones de inflación, revisaron el tipo de cambio y redujeron las estimaciones de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para el próximo año.