Presupuesto 2026: el Gobierno proyecta un dólar a $1.423 y una inflación del 10%

Carlos Guberman, secretario de Hacienda, presentó en el Congreso los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto 2026. El texto estima un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10% y un dólar oficial a $1.423. Además, el funcionario defendió el superávit fiscal y anticipó la continuidad de los tres ejes centrales de la gestión de Javier Milei.