Tenso debate en Diputados.

Presupuesto 2026: el Gobierno proyecta un dólar a $1.423 y una inflación del 10%
Hace 13 Min

Carlos Guberman, secretario de Hacienda, presentó en el Congreso los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto 2026. El texto estima un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10% y un dólar oficial a $1.423. Además, el funcionario defendió el superávit fiscal y anticipó la continuidad de los tres ejes centrales de la gestión de Javier Milei.

Un Presupuesto con crecimiento e inflación a la baja

En su exposición de más de 90 minutos, Guberman destacó los principales números del proyecto de ley:

Crecimiento del PBI: 5%

Inflación acumulada 2026: 10%

Dólar oficial: $1.423

El secretario de Hacienda subrayó que el Gobierno apunta a mantener el superávit financiero por tercer año consecutivo y defendió la baja de la pobreza al 31,6%, atribuida al equilibrio de las cuentas públicas.

Ejes de gestión para 2026

Guberman señaló que las prioridades del Gobierno continuarán siendo:

Acompañamiento social sin intermediarios

Equipamiento y modernización en seguridad y defensa

Desregulación y transformación del Estado

En ese marco, resaltó la eliminación de gastos “innecesarios”, la concentración de planes sociales (de 98 a 55) y el traspaso de 486 obras públicas a provincias y municipios, quedando 242 bajo la órbita nacional.

Diferencias en el tipo de cambio y regla fiscal

El funcionario también se refirió al tipo de cambio previsto:

“Hay una diferencia menor de $100 por dólar respecto al escenario anterior, pero no impacta significativamente en las cuentas públicas”.

Además, recordó la propuesta de una regla fiscal permanente que limite desvíos en la ejecución del gasto, buscando institucionalizar la disciplina fiscal más allá del actual gobierno.

Inflación y expectativas del mercado

Según Guberman, la expectativa del mercado es que la inflación de 2025 cierre en 27% y que en diciembre de 2026 alcance el 16%. Sin embargo, el Gobierno proyecta una cifra menor: 10% anual.

El REOR y la relación con las provincias

En el tramo final de su presentación, el secretario de Hacienda anunció el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo para resolver reclamos fiscales entre Nación y provincias:

Se invitó a 18 jurisdicciones a adherirse.

Hasta el momento firmaron 7 provincias.

Se resolvieron obligaciones por $540.000 millones.

“El objetivo es evitar la judicialización eterna de los reclamos y alcanzar acuerdos directos”, sostuvo Guberman.

Temas Honorable Cámara de Diputados de la NaciónJosé Luis Espert
