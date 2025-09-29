Hackearon un sitio oficial y lanzaron una criptomoneda falsa “para combatir la inflación”

El Ministerio de Salud de la Nación informó que el sitio web desde donde se promocionó la supuesta criptomoneda “Sommer” estaba “en desuso” y fue “hackeado” para difundir una “noticia falsa” que aseguraba que el Estado argentino había lanzado “la moneda digital del Gobierno nacional”. Desde la cartera adelantaron que se realizará una denuncia judicial para dar con los responsables.