Hackearon un sitio oficial y lanzaron una criptomoneda falsa “para combatir la inflación”

El Ministerio de Salud anticipó que irán a la Justicia para dar con los responsables.

Hackearon un sitio oficial y lanzaron una criptomoneda falsa “para combatir la inflación”
El Ministerio de Salud de la Nación informó que el sitio web desde donde se promocionó la supuesta criptomoneda “Sommer” estaba “en desuso” y fue “hackeado” para difundir una “noticia falsa” que aseguraba que el Estado argentino había lanzado “la moneda digital del Gobierno nacional”. Desde la cartera adelantaron que se realizará una denuncia judicial para dar con los responsables.

Anoche, el dominio sommer.gob.ar, vinculado al Estado nacional, dio a conocer el presunto lanzamiento de una criptomoneda denominada "Sommer Token" , definida como "la moneda digital oficial" de la administración nacional para "combatir la inflación". 

En la plataforma oficial fue definida como "una iniciativa revolucionaria" del gobierno para "estabilizar la economía, combatir la inflación y democratizar el acceso a las finanzas digitales para todos los argentinos". La cripto fue anunciada a través de un dominio que, a priori, está vinculado al Hospital Nacional Sommer. 

En la descripción del token se la define como parte de la "Nueva Política Económica Digital" y aseguran que se trata de "la primera criptomoneda oficial emitida por el Estado Argentino". 

El comunicado del Gobierno

Ante esta situación, el Gobierno negó haber lanzado una cripto y anticipó que irán a la Justicia por el hackeo Sin embargo, horas después, el Ministerio de Salud de la Nación, del cual depende el establecimiento, informó que "es falso el sitio web que se encuentra circulando del Hospital Sommer promocionando una criptomoneda". "El único sitio web oficial del hospital nacional es http://argentina.gob.ar/salud/hospitalsommer", aclararon. 

Pese a que no es el sitio actual, la web desde donde se promocionó Sommer pertenece al Poder Ejecutivo de la Nación. Se trata de un dominio que, de acuerdo al comunicado de Salud, es "antiguo y está en desuso hace años". 

"Dicha página web que estaba deshabilitada ha sido hackeada y reactivada para promocionar la noticia falsa", aclararon desde el ministerio que conduce Mario Lugones

En ese sentido, anticiparon que llevarán adelante una investigación y denunciarán el hecho en instancias judiciales. "Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables y llevarlos ante la Justicia", advirtieron. 

