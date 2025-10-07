El Tesoro de EEUU y el FMI apuntan a estabilizar la economía argentina

En el tercer día en la capital estadounidense, Caputo y su equipo -integrado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili- mantuvieron el perfil bajo y el hermetismo en torno a las reuniones que buscan destrabar un respaldo clave desde el Tesoro estadounidense para calmar a los mercados. Mientras, algunos economistas reflotaron la idea de la dolarización de la economía nacional a la hora de analizar las condiciones del acuerdo con EEUU.