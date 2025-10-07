Secciones
El Tesoro de EEUU y el FMI apuntan a estabilizar la economía argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo reuniones clave con Scott Bessent y con Kristalina Georgieva, con el objetivo de avanzar en la obtención del auxilio financiero.

Luis Duarte
Por Luis Duarte Hace 2 Hs

El mercado siguió ayer con mucha atención la agenda del ministro de Economía nacional, Luis Caputo, y de su equipo económico en Washington, en medio de la expectativa por un posible auxilio financiero de Estados Unidos a la Argentina. En un primer momento, el funcionario fue recibido por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien destacó que continuarán las “discusiones productivas” sobre las alternativas de apoyo al país.

“Me complace dar la bienvenida a Caputo y a la delegación argentina al Departamento del Tesoro. Durante su estadía aquí en Washington continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de la Argentina”, expresó Bessent a través de su cuenta oficial en X.

En el tercer día en la capital estadounidense, Caputo y su equipo -integrado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili- mantuvieron el perfil bajo y el hermetismo en torno a las reuniones que buscan destrabar un respaldo clave desde el Tesoro estadounidense para calmar a los mercados. Mientras, algunos economistas reflotaron la idea de la dolarización de la economía nacional a la hora de analizar las condiciones del acuerdo con EEUU.

Horas después, el ministro de Economía se reunió con la titular del Fondo Monetario Interancional, Kristalina Georgieva. La funcionaria hizo hincapié en las conversaciones con el Tesoro y “otros organismos” para lograr “estabilidad macroeconómica y el crecimiento” en el país, en línea con lo que había dado a conocer Bessent antes.

“Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma. Trabajamos en estrecha colaboración con @USTreasury y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”, indicó en la red social X.

El primer anuncio

La primer información formal sobre los encuentros llegó por parte del titular del Tesoro, una figura en el gobierno de Donald Trump y actor clave en las gestiones bilaterales. El equipo económico argentino salió del hotel donde se hospeda en Washington poco después del mediodía, sin brindar detalles sobre su agenda.

Javier Milei había anticipado la postura oficial respecto del manejo de la información. “Solamente vamos a estar anunciando cosas concretas. Todo lo que no sea lo que sale oficialmente, ya les digo que es mentira. Conozco la lógica del equipo económico y son híper herméticos”, afirmó el mandatario en una entrevista con LN+.

El viernes, Georgieva confirmó que había dialogado con el secretario del Tesoro sobre “los amplios planes de asistencia financiera de Estados Unidos”, incluyendo el posible uso de sus tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG), el activo de reserva del organismo multilateral, consignó el diario “La Nación”.

Más intervención

El Tesoro Nacional volvió a intervenir en la misma jornada en el mercado cambiario para frenar la escalada del dólar mayorista, cuyo techo intradiario se ubicó en $1.430. La decisión de defender esa banda volvió a encender alertas en el mercado financiero, donde observan con cautela el nivel de ventas de divisas oficiales ante el temor de que no alcancen para sostener el esquema actual.

Según operadores del mercado, la jornada comenzó con una postura vendedora del Tesoro por U$S298 millones a un tipo de cambio de $1.430, $5 más que la intervención del viernes. Al cierre del día, el volumen total vendido por el Tesoro habría trepado a U$S400 millones, en una estrategia que apunta a contener la demanda en un contexto de baja liquidez pero alta expectativa electoral.

En el segmento minorista, el dólar se vendió a $1.459,37 y se compró a $1.406,91, según el promedio del Banco Central, mientras que en el Banco Nación se ofreció a $1.455. En el mercado paralelo, el dólar “blue” se mantuvo en $1.450, y el cripto operó en $1.516, según Bitso.

Los dólares financieros mostraron leves movimientos: el Contado con Liquidación (CCL) bajó a $1.519 y el MEP cerró en $1.494. En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con subas superiores al 1% diario. Para fines de octubre se espera un tipo de cambio de $1.469, y para diciembre de $1.590, con el mayor salto previsto para febrero de 2026, donde los contratos se pactaron en $1.663 (+1,84%), consignó el diario “Ámbito”.

