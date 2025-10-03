Secciones
EconomíaNoticias económicas

¿Hay margen para que Caputo saque otro conejo de la galera?

Mientras la gestión del presidente Javier Milei se aferra al ancla fiscal, la historia de incumplimientos reiterados que arrastra la Argentina siempre se potencia en años electorales.

CAPUTO Y MILEI durante el anterior viaje a Estados Unidos. CAPUTO Y MILEI durante el anterior viaje a Estados Unidos. @LuisCaputoAR
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Luis CaputoKristalina GeorgievaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La deuda externa de Argentina alcanzó el récord histórico de U$S 305.000 millones en el segundo trimestre

La deuda externa de Argentina alcanzó el récord histórico de U$S 305.000 millones en el segundo trimestre

Viajes, gastronomía y hotelería: los beneficios del Banco Nación anunciados en la FIT 2025

Viajes, gastronomía y hotelería: los beneficios del Banco Nación anunciados en la FIT 2025

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Luis Caputo viaja mañana a Washington para reunirse con Scott Bessent en busca de respaldo financiero

Luis Caputo viaja mañana a Washington para reunirse con Scott Bessent en busca de respaldo financiero

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Lo más popular
Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero
1

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
2

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
3

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”
4

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”
5

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale
6

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

Más Noticias
Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Comentarios