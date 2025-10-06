Caputo se reunió con Bessent en busca de apoyo financiero: "Continuaremos nuestras productivas conversaciones"

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, mantuvo este lunes su primer encuentro con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en Washington. La reunión se dio en medio de la expectativa por el salvataje económico que el presidente Donald Trump prometió a Javier Milei, con el objetivo de evitar una devaluación abrupta del peso y un deterioro del programa económico oficialista a pocas semanas de las elecciones de medio término.