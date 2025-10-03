Caputo intenta cerrar las negociaciones con Estados Unidos

Un viaje, una aclaración y la incertidumbre de siempre. Así transcurrió la jornada en los mercados con los ojos puestos en los Estados Unidos. Los mercados quieren transitar en el terreno de las certezas, más allá de que los años impares siempre son de sobresaltos, por el Riesgo Político de los períodos electorales. Al iniciarse la jornada bursátil, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, expuso cómo será el respaldo que ese país le dará a la Argentina. Durante una entrevista concedida a CNBC, manifestó que Estados Unidos mantiene un interés estratégico en la Argentina porque quiere evitar otro estado fallido como Venezuela en la región. Sin embargo, aclaró que la ayuda no tiene que ver con un desembolso de dinero, sino con la activación de un canje de monedas (swap). “Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina”, definió Bessent. La semana pasada, declaró que se trataba de un intercambio de monedas por U$S20.000 millones con el Banco Central (BCRA). Todo estaba previsto para que el 14 de este mes, el presidente Javier Milei planteara a su par de EE.UU., Donald Trump, un avance en el apoyo financiero durante la cumbre que se hará en la Casa Blanca.