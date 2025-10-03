Caputo intenta cerrar las negociaciones con Estados Unidos

Un viaje, una aclaración y la incertidumbre de siempre. Así transcurrió la jornada en los mercados con los ojos puestos en los Estados Unidos. Los mercados quieren transitar en el terreno de las certezas, más allá de que los años impares siempre son de sobresaltos, por el Riesgo Político de los períodos electorales. Al iniciarse la jornada bursátil, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, expuso cómo será el respaldo que ese país le dará a la Argentina. Durante una entrevista concedida a CNBC, manifestó que Estados Unidos mantiene un interés estratégico en la Argentina porque quiere evitar otro estado fallido como Venezuela en la región. Sin embargo, aclaró que la ayuda no tiene que ver con un desembolso de dinero, sino con la activación de un canje de monedas (swap). “Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina”, definió Bessent. La semana pasada, declaró que se trataba de un intercambio de monedas por U$S20.000 millones con el Banco Central (BCRA). Todo estaba previsto para que el 14 de este mes, el presidente Javier Milei planteara a su par de EE.UU., Donald Trump, un avance en el apoyo financiero durante la cumbre que se hará en la Casa Blanca.
Sin embargo, parece que todas esas gestiones se adelantarán. El ministro de Economía, Luis Caputo, emprenderá vuelo rumbo a Wahington para avanzar en las negociaciones, con el fin de quitar presiones al mercado a casi tres semanas de las elecciones de medio turno en la Argentina.
El titular del Palacio de Hacienda será acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. “El Tesoro de los Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, escribió Bessent en su cuenta de X.
Tras los dichos del funcionario estadounidense, los bonos soberanos saltaron hasta el 6%, los dólares financieros recortaron hasta 3% y también reaccionaron al alza las acciones. Si bien en el mercado se respeta este respaldo, existe una crisis de confianza porque las expectativas son de un cambio de régimen cambiario, que podría incluir la eliminación de las bandas de flotación y un salto en el precio del dólar. El objetivo del Gobierno es aguantar estas tres semanas para que la divisa estadounidense no pegue un salto. “ Hasta entonces, la hipótesis que se maneja entre los inversores es que se apuntaría principalmente a utilizar los dólares aportados por la anticipada liquidación de las cereales de las últimas jornadas, y de resultar insuficientes podrían incluso llegar más restricciones”, señala el economista Gustavo Ber. Existe consenso de que eventuales definiciones respecto a cambios en el régimen cambiario -ansiando los operadores una flotación más libre que incluso abra espacio a una decidida compra de reservas- quedaría para después del 26 de octubre, de octubre.
El miércoles el Tesoro tuvo que vender U$S400 millones para que la divisa en el mercado mayorista no supere los $1.425, mientras los dólares financieros con los que operan las empresas superaron los $1.500. Además, otro indicador que inquieta a los operadores es el Riesgo País, medido por la banca JP Morgan, que ayer siguió en ascenso para cerrar en los 1.264 puntos básicos.
La reacción del Fondo
En medio de tanta volatilidad, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al gobierno nacional que acumule más reservas en el Banco Central y demandó la necesidad de que haya un “amplio apoyo político” en la Argentina para “asegurar la implementación de las reformas”.
Durante una conferencia de prensa, la vocera del organismo Julie Kozack afirmó que desde el FMI continúan trabajando “en estrecha colaboración con las autoridades” para “apoyar el camino de Argentina hacia un crecimiento más sostenible e impulsado por el sector privado”. Aseguró que el fortalecimiento de las reservas del Central y la reducción de la inflación “seguirán requiriendo el compromiso inquebrantable de las autoridades con el ancla fiscal, respaldada por un marco monetario y cambiario consistente destinado a reconstruir las reservas”.
“Con respecto al programa en curso, también continuamos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza”, señaló Kozack.
Las reservas finalizaron ayer sin cambios, a U$S42.231 millones. Desde la entidad monetaria precisaron que los pagos de vencimientos de deuda se compensaron en igual magnitud con la mejora de cotizaciones de activos como el oro y el yuan, que aportan a la contabilidad.
Alcances del swap: un intercambio de monedas entre países
Un swap es un acuerdo entre dos países para intercambiar monedas. Este tipo de herramienta le permite a un país acceder a divisas extranjeras sin salir a buscar dólares en los mercados financieros. En este caso, la Argentina recibiría dólares del Tesoro estadounidense. Para usar los fondos se solicita la activación del swap o de un tramo de él. Al final del plazo del acuerdo, el país receptor debe devolver lo recibido más la suma de intereses para recuperar sus activos. De esta manera, puede fortalecer sus reservas internacionales o estabilizar el tipo de cambio en momentos de volatilidad, consigna el sitio TN.com.
Confianza oficial: Francos habló de las conversaciones con EEUU
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que en las conversaciones sobre aranceles entre la Argentina y los Estados Unidos “vamos a tener buenos resultados”, y elogió el tuit del secretario del Tesoro, Scott Bessent, porque indica que se ha “avanzado mucho” en las negociaciones bilaterales. Francos mencionó “la visita que hizo el secretario Bessent a la Argentina para apoyar al plan económico y al ministro (de Economía, Luis) Caputo” y “la conversación que tuvo el presidente (Javier) Milei con el presidente (Donald) Trump en las Naciones Unidas”, y aseveró que “son todos hitos de una relación estratégica”.