Inician charlas en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza

Trump presiona para que haya un acuerdo inmediato y dice que Hamas “está accediendo a cosas muy importantes” Debatirán el tema de los aranceles.

RASTREO. Niños palestinos buscan entre la basura material para hacer fuego y poder cocinar. RASTREO. Niños palestinos buscan entre la basura material para hacer fuego y poder cocinar.
Hace 3 Hs

SHARM EL-SHEIKH, Egipto.- Delegaciones de Israel y Hamas comenzaron las negociaciones indirectas en Egipto que Estados Unidos espera detengan la guerra en Gaza, enfrentando temas polémicos como las demandas de que Israel se retire del enclave y que Hamas se desarme.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Hamas está cediendo en las negociaciones indirectas. “Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer”, aseguró Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando le preguntaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamas, para sellar la paz. “Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamas está aceptando cosas muy importantes”, añadió.

Trump se mostró optimista sobre el futuro de las negociaciones indirectas en Egipto para poner fin a la guerra en virtud de su plan de 20 puntos. “Creo que vamos a llegar a un acuerdo”, aunque “llevan años y años intentando llegar a un acuerdo (...) vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí”, afirmó el republicano.

Trump también desmintió una información según la cual recriminó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sus muestras de pesimismo sobre el resultado de las negociaciones.

Trump se muestra optimista sobre un alto el fuego en Gaza: "Hamas está aceptando cosas importantes"

Trump se muestra optimista sobre un alto el fuego en Gaza: Hamas está aceptando cosas importantes

Tanto Israel como Hamas han respaldado los principios generales detrás del plan de Trump, según los cuales cesarían los combates, los rehenes quedarían libres y la ayuda llegaría a Gaza, lo más cerca que han estado de poner fin a los combates.

El plan también cuenta con el respaldo de los Estados árabes y occidentales. Trump ha pedido que se lleven a cabo negociaciones rápidamente hacia un acuerdo final, en lo que Washington considera lo más cerca que han estado las partes hasta ahora de poner fin a los combates.

“Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana y les pido a todos que SE MUEVAN RÁPIDO”, dijo Trump en una publicación en las redes sociales.

Pero ambas partes están buscando aclaraciones de detalles cruciales, incluidas cuestiones que han arruinado todos los intentos anteriores de poner fin a la guerra y que podrían desafiar cualquier solución rápida.

Polémica: Gaza y la pérdida de lo humano

Polémica: Gaza y la pérdida de lo humano

El mandatario estadounidense, principal aliado del gobierno de Netanyahu, ha pedido al gobierno de Israel que suspenda los bombardeos sobre Gaza mientras duran las conversaciones. Residentes de Gaza refirieron que Israel redujo sustancialmente su ofensiva, aunque no la detuvo por completo.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron de 19 personas muertas por ataques israelíes el pasado día, alrededor de un tercio de la cifra diaria típica de las últimas semanas, cuando Israel ha estado montando una de sus mayores ofensivas de la guerra, un asalto total a la ciudad de Gaza.

El inicio de las conversaciones

Por la mañana, la televisión estatal egipcia informó que las delegaciones ha estaban reunidas en el centro turístico de Sharm El Sheikh, en el Mar Rojo. El inicio de las conversaciones ocurre en vísperas del segundo aniversario del ataque de Hamas a Israel que desencadenó la guerra, cuando los combatientes mataron a 1.200 personas y tomaron 251 rehenes, el día más mortífero para los judíos desde el Holocausto.

La campaña militar de represalia de Israel ha matado a más de 67.000 palestinos y ha dejado a la mayoría de los 2,2 millones de habitantes de Gaza sin hogar y hambrientos entre los escombros del enclave destruido por los incesantes bombardeos.

Trump advirtió que "no tolerará ningún retraso" en la liberación de rehenes en Gaza

Trump advirtió que “no tolerará ningún retraso” en la liberación de rehenes en Gaza

La catástrofe humanitaria en el enclave, expresada en la declaración de “hambruna” por parte de Naciones Unidas, ha movilizado campañas de solidaridad en todo el mundo. La semana pasada, una flotilla con cargamento de alimentos, medicinas y otros elementos de ayuda, fue interceptada por Israel, antes de llegar a Gaza, y sus pasajeros y tripulación, detenidos. Ayer, Israel informó que deportó a 171 de esos activistas, incluida la sueca Greta Thunberg.

