Inician charlas en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Hamas está cediendo en las negociaciones indirectas. “Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer”, aseguró Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando le preguntaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamas, para sellar la paz. “Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamas está aceptando cosas muy importantes”, añadió.