Trump advirtió que “no tolerará ningún retraso” en la liberación de rehenes en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este sábado la presión sobre el movimiento palestino Hamás al advertir que “no tolerará ningún retraso” en la aplicación de su plan para la liberación de los rehenes en la Franja de Gaza y la implementación de un alto el fuego.
Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, enviado para Oriente Medio, viajan a Egipto para finalizar las conversaciones sobre las condiciones de la liberación de los rehenes, anunció la Casa Blanca.
Más tarde, Trump informó en su red Truth Social que Israel aceptó una retirada inicial de Gaza y que esa información fue compartida con Hamás. “Tras negociaciones, Israel aceptó la línea de retirada inicial, que mostramos a Hamás”, escribió el mandatario, junto a un mapa que muestra una línea amarilla dentro de la Franja de Gaza, a una distancia de entre 1,5 y 3,5 kilómetros de las fronteras del territorio palestino.
“Cuando Hamás confirme que acepta esta línea, el alto el fuego entrará en vigor de inmediato, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada”, agregó.
Hamás e Israel mantendrán conversaciones indirectas en El Cairo el domingo y el lunes para asegurar la liberación de los rehenes y prisioneros, informó Al-Qahera News, medio vinculado a la inteligencia egipcia.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que pidió a su equipo de negociadores trasladarse a Egipto para llevar a cabo negociaciones sobre la liberación de los rehenes, sin precisar la fecha.
Tolerancia cero
Trump había llamado el viernes a Israel a “cesar de inmediato los bombardeos en Gaza” para permitir la liberación de los cautivos, después de que Hamás diera un paso adelante para aceptar su plan de paz.
A pesar de ello, el ejército israelí anunció este sábado que continuaba sus operaciones en la Franja de Gaza. La Defensa Civil del territorio palestino reportó al menos 57 muertos por bombardeos.
“Hamas debe actuar con rapidez, de lo contrario, todas las opciones estarán abiertas. No toleraré ningún retraso”, dijo Trump, y descartó “cualquier resultado en el que Gaza siga representando una amenaza” para Israel.
El plan impulsado por Estados Unidos incluye un alto el fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza, el desarme de Hamás y el exilio de sus combatientes.
“Estamos cerca de un acuerdo para un cese duradero de las hostilidades en Gaza”, declaró Trump en una entrevista con Axios. “Le dije: ‘Bibi, esta es tu oportunidad de ganar’, y le pareció bien”, relató el mandatario, refiriéndose a Netanyahu.
También elogió el papel del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y aseguró que “fue de gran ayuda para convencer a Hamás de liberar a los rehenes”.