Trump se muestra optimista sobre un alto el fuego en Gaza: "Hamas está aceptando cosas importantes"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el grupo islamista Hamas “está aceptando cosas muy importantes” en las negociaciones que se desarrollan en Egipto con el objetivo de alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, a dos años del inicio de la guerra.
“Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamas está aceptando cosas muy importantes”, dijo Trump desde el Despacho Oval, al referirse al proceso de diálogo que comenzó este lunes en el balneario egipcio de Sharm el Sheik, sobre el Mar Rojo.
En las conversaciones participan delegaciones de Israel, Hamas, Estados Unidos, Qatar y Egipto, bajo el impulso de un plan de 20 puntos presentado por la Casa Blanca, que busca poner fin al conflicto, liberar rehenes y establecer un gobierno de transición en Gaza.
Trump confirmó que envió a Egipto a su enviado especial, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner, para representar a Estados Unidos en las negociaciones. La delegación israelí está encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, mientras que Hamas está representada por su jefe negociador, Jalil al Haya, quien sobrevivió a un ataque selectivo israelí el 9 de septiembre en Doha, Qatar.
Consultado sobre si impuso condiciones, como el desarme del grupo islamista, Trump fue tajante: “Tengo líneas rojas. Si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer”. Pese a ello, se mostró confiado en los avances: “Vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro”, afirmó, aunque recordó que “llevan años y años intentando llegar a un acuerdo”.
Según un funcionario egipcio citado por Associated Press (AP), las partes concluyeron la primera jornada de negociaciones y volverán a reunirse este martes por la tarde. El funcionario, que pidió mantener el anonimato por la sensibilidad del proceso, indicó que ya acordaron la mayoría de los términos de la primera fase, que incluyen la liberación de cautivos y el establecimiento de un alto el fuego.
Un intercambio en discusión
De acuerdo con el medio egipcio Al-Qahera News, vinculado a la inteligencia estatal, las negociaciones comenzaron con una reunión entre mediadores árabes y la delegación de Hamas, y luego continuaron con el grupo israelí. El sitio señaló que se trabaja en la “preparación de las condiciones básicas para la liberación de los 48 rehenes restantes” a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos, incluidos 250 condenados a cadena perpetua.
“Los mediadores egipcios y qataríes están trabajando con ambas partes para establecer un mecanismo para el intercambio”, informaron.
Según The Israel Times, Hamas teme perder poder e influencia si libera a los cautivos demasiado pronto. Se estima que 48 personas siguen retenidas en Gaza, entre ellas una veintena con vida, incluidos los argentinos Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio. El acuerdo incluiría también la repatriación de cuerpos de secuestrados fallecidos, como el del argentino Lior Rudaeff.
El plan de 20 puntos de Trump
El plan de paz impulsado por Trump propone el fin de la guerra, la liberación total de los rehenes y la formación de un gobierno de transición en Gaza, que sería supervisado por el propio mandatario estadounidense junto al ex primer ministro británico Tony Blair.
El esquema también contempla la desmilitarización completa del enclave palestino y abre la puerta a negociar la creación de un futuro Estado palestino, aunque este último punto es rechazado por el gobierno israelí.
Mientras tanto, las expectativas crecen en torno a las conversaciones en Sharm el Sheik, que buscan definir los mecanismos y detalles técnicos de la primera fase del acuerdo. “Estamos cerca de algo importante”, dijo un asesor de la Casa Blanca a medios estadounidenses, aunque advirtió que “todo dependerá de las concesiones finales de ambas partes”.