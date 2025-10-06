Trump se muestra optimista sobre un alto el fuego en Gaza: "Hamas está aceptando cosas importantes"

Trump confirmó que envió a Egipto a su enviado especial, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner, para representar a Estados Unidos en las negociaciones. La delegación israelí está encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, mientras que Hamas está representada por su jefe negociador, Jalil al Haya, quien sobrevivió a un ataque selectivo israelí el 9 de septiembre en Doha, Qatar.