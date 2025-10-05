Polémica: Gaza y la pérdida de lo humano

León Tolstoi decía: “Si siento dolor es porque estoy vivo. Si siento el dolor de los otros es porque soy humano”. Es lo humano lo que está en crisis. Hay en la actualidad una pérdida de lo humano. Estamos ante una cultura de la muerte: por las guerras, por el aborto, por las uniones infecundas y estériles cerradas al don de la vida, lo que produce tasas nulas de natalidad a lo que se hace referencia al final de la entrevista.