Encontraron una ciudad con más de 2000 años sumergida en Egipto llena de tesoros antiguos

Según los especialistas, cómo era la ciudad egipcia de Canopo

Los expertos señalan que se trata de una prolongación de la antigua ciudad de Canopo o Canobus, en griego, célebre durante los periodos ptolemaico y romano por su fervor religioso, sus excesos y su rol clave como puerto y centro comercial. El filósofo Séneca la definió como un “lugar de lujo y vicio”, aunque subrayó que también era posible llevar allí una vida austera. Además, en la ciudad se levantaba un importante santuario dedicado al dios Serapis, instaurado por Ptolomeo I con la intención de unir a egipcios y griegos bajo una misma fe. Con el tiempo, esta deidad se transformó en símbolo protector de Alejandría.