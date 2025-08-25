Encontraron una ciudad con más de 2000 años sumergida en Egipto llena de tesoros antiguos

Un hallazgo que podría cambiar lo que se sabe de la historia de la humanidad se dio a conocer públicamente hace poco tiempo. Se trata de un grupo de arqueólogos que encontraron una ciudad sumergida en la costa de Alejandría, Egipto. En las estructuras halladas se almacenan más de 2.000 años de historia.
El pasado jueves 21 de agosto se encontró esta ciudad que integra edificaciones, tumbas, estanques para peces y un muelle. Se cree que podría pertenecer a la antigua ciudad de Canopo, ubicada en la bahía de Abukir. Entre las piezas rescatadas con gruas más notables se encuentran estatuas reales y esfinges anteriores a la época romana.
¿Qué encontraron en la ciudad sumergida en Egipto?
En la ciudad sumergida de Egipto salieron a la luz templos construidos en piedra caliza, antiguos hogares privados y talleres dedicados a la artesanía. También se descubrieron estanques usados para la cría de peces, junto con depósitos de agua potable tallados en piedra. Estos elementos revelan un avanzado nivel de organización económica y planificación urbana en la zona.
Entre los hallazgos destacaron una estatua decapitada de la época ptolemaica y la base de otra que habría pertenecido a un noble romano. Para extraerlas, un equipo de buzos trabajó con grúas y arneses, retirando los sedimentos con cuidado. Gracias a esa técnica, las piezas pudieron ser recuperadas en perfecto estado.
Además, se encontraron esfinges prerromanas, estatuas realistas y un cartucho con el nombre de Ramsés II, uno de los faraones más influyentes y longevos de la historia egipcia. También apareció un barco mercante junto a anclas de piedra. Finalmente, quedó expuesta una grúa portuaria y un muelle de 125 metros que servía como puerto en tiempos bizantinos y romanos.
Según los especialistas, cómo era la ciudad egipcia de Canopo
Los expertos señalan que se trata de una prolongación de la antigua ciudad de Canopo o Canobus, en griego, célebre durante los periodos ptolemaico y romano por su fervor religioso, sus excesos y su rol clave como puerto y centro comercial. El filósofo Séneca la definió como un “lugar de lujo y vicio”, aunque subrayó que también era posible llevar allí una vida austera. Además, en la ciudad se levantaba un importante santuario dedicado al dios Serapis, instaurado por Ptolomeo I con la intención de unir a egipcios y griegos bajo una misma fe. Con el tiempo, esta deidad se transformó en símbolo protector de Alejandría.
El progresivo aumento del nivel del mar entre los siglos III y VIII d.C., sumado a fuertes terremotos, provocó que la ciudad quedara sumergida junto con el puerto de Heracleion. Esto la convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos subacuáticos más destacados de Egipto. El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathi, explicó que bajo el agua permanecen numerosos restos, pero solo algunos cumplen con los criterios para ser rescatados. El resto, dijo, seguirá formando parte del patrimonio cultural sumergido del país.