Espert evalúa tomarse licencia como diputado tras su renuncia a la candidatura y a la Comisión de Presupuesto

El diputado nacional José Luis Espert analiza pedir una licencia en la Cámara Baja hasta el final de su mandato, que concluye el próximo 9 de diciembre, luego de quedar en el centro de una fuerte polémica. La decisión se da tras su renuncia a la candidatura por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza y su salida de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, luego de las denuncias por sus viajes en el avión de un empresario vinculado al narcotráfico.
Pese a esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó la convocatoria a sesión para este miércoles a las 12, donde se tratarán diversos temas clave: la separación de Espert de la Comisión de Presupuesto, los cambios a la ley que regula los DNU y pedidos de interpelación a funcionarios nacionales, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En este contexto, se espera que Espert no participe del debate, mientras se define si su pedido de licencia será finalmente tratado en el recinto, consignó TN. De concretarse, su salida marcaría un nuevo capítulo en la crisis interna que atraviesa el oficialismo libertario.
Tras su renuncia, la Comisión de Presupuesto quedará bajo la conducción del diputado Bertie Benegas Lynch, también del bloque oficialista, quien deberá fijar el cronograma de debate para el Presupuesto 2026.
En paralelo, el diputado radical Facundo Manes (espacio Democracia para Siempre) volvió a insistir con la expulsión directa de Espert del cuerpo legislativo. En su presentación, sostuvo que “la aplicación de una sanción de esta naturaleza exige, por mandato constitucional, el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros presentes, lo que refleja la gravedad y la excepcionalidad del acto”.
La defensa y el respaldo político a Espert
Pese a las críticas, La Libertad Avanza y el PRO se mantienen como los principales defensores del legislador. “Ahora es el momento de que se muestre el Colorado (Diego) Santilli”, dijo un integrante del bloque que conduce Cristian Ritondo, en diálogo con TN.
El bloque del PRO, que cuenta con 35 diputados, enfrenta sus propias divisiones internas. Algunos legisladores, como Álvaro González y Héctor Baldassi, mantienen cercanía con Horacio Rodríguez Larreta y se distancian de las decisiones del macrismo. También Silvia Lospennato se alejó del esquema legislativo tras las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, la mayoría del bloque que lidera Ritondo planea defender a Espert e intentar frenar la sesión del miércoles. “La oposición tiene los números para sacarlo en el recinto”, reconocieron fuentes parlamentarias que mantienen contacto con Menem, Bornoroni y el propio Espert.
Menem apuntó contra la oposición
El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, cuestionó duramente a los bloques opositores por impulsar una sesión que, según dijo, busca limitar las facultades del Ejecutivo.
“Como si todo esto fuera poco, es al primer gobierno en la historia al cual le pretenden limitar las facultades de emitir Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), garantizadas por la Constitución Nacional, facultad con la que contaron todos los presidentes anteriores, incluso teniendo mayorías absolutas en las dos Cámaras”, sostuvo.
La definición sobre la continuidad o licencia de José Luis Espert promete una sesión cargada de tensión política, en medio de una campaña electoral atravesada por escándalos, divisiones y el desgaste de la coalición gobernante.