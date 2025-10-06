Espert evalúa tomarse licencia como diputado tras su renuncia a la candidatura y a la Comisión de Presupuesto

El diputado nacional José Luis Espert analiza pedir una licencia en la Cámara Baja hasta el final de su mandato, que concluye el próximo 9 de diciembre, luego de quedar en el centro de una fuerte polémica. La decisión se da tras su renuncia a la candidatura por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza y su salida de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, luego de las denuncias por sus viajes en el avión de un empresario vinculado al narcotráfico.