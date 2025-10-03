Juan Grabois: “Lo mejor para Argentina sería que La Libertad Avanza lo haga renunciar a Espert”

El líder social Juan Grabois pidió públicamente que José Luis Espert renuncie a su banca en el Congreso, citando acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Dijo que las supuestas conexiones de Espert con el narcotráfico "no tienen precedentes en la política argentina de alto rango".
Grabois afirmó que había estado investigando a Espert desde 2019, al alegar enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos e información falsa. Cuestionó la transparencia financiera de Espert, y señaó sus frecuentes viajes. Además pidió una mayor explicación de sus recursos.
El dirigente también criticó a Patricia Bullrich por formar una alianza política con Espert, dada su postura contra el narcotráfico. De manera similar, instó al presidente Javier Milei a distanciarse de Espert, al enfatizar la gravedad de las acusaciones que involucran a la justicia.
“Milei representa a la nación argentina, no puede tener a este hombre en sus listas. Ya no es un chisme de peluquería, no lo dice Grabois, ya está metida la Justicia”, sostuvo.
"Argentina en un narcoestado"
Grabois describió el caso como un "delito grave" y advirtió sobre el potencial de convertir a Argentina en un narcoestado. Instó al Estado argentino a liderar la acusación y enfatizó la necesidad de una investigación exhaustiva, incluida una declaración indagatoria.
“Ahora tiene que atravesar un proceso de desafuero. Hay opiniones divididas sobre la conveniencia institucional, para mí si sos narco, no hay nada que pensar. Este señor tiene una casa de 460 metros cuadrados en Beccar y autos de lujo. Imaginate que yo aparezco con el 1% de todo lo que tiene, sería un escándalo, no podría mantener mi candidatura”, insistió.
También reconoció que el narcotráfico es un problema de larga data en Argentina, pero criticó la postura de la administración actual sobre el blanqueo de capitales, al alegar que ayuda y normaliza el problema.
Grabois remarcó la necesidad de que Espert se enfrente a un proceso de destitución, con el argumento de que no hay lugar para individuos involucrados en el narcotráfico en el Gobierno. También contrastó la situación financiera de Espert con la suya propia, sugiriendo que la riqueza de Espert debería estar bajo escrutinio.