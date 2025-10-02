La Policía realiza más de 30 allanamientos en la capital en busca de Facundo Ale

Un enorme despliegue policial se observó este jueves en distintas zonas de San Miguel de Tucumán. ¿Qué sucede? Hay 33 órdenes de allanamiento para intentar dar con Facundo Ale, quien permanece prófugo desde hace varios días.
Fuentes del caso confirmaron a LA GACETA que las medidas se realizan en viviendas de familiares y amigos del hijo de Ángel "El Mono" Ale. También alcanzaron a varios barrabravas del Club San Martín.
Hasta el momento no pudieron dar con el joven, quien está acusado de haber participado de un tiroteo el pasado fin de semana en Tafí Viejo. Sí trascendió que habrían encontrado un arma de fuego en la casa de la novia de Facundo.
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
La trama dentro de la disputa entre los clanes Ale y “los Gardelitos” parece agrandarse cada vez más. Por un lado, el fin de semana la familia de Javier “Chucky” Casanova habría amenazado mediante redes sociales al gobernador Osvaldo Jaldo; al jefe de Policía, Joaquín Girvau y al jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán. Este accionar llevó a que ayer se llevará a cabo una serie de allanamientos en los barrio Oeste II y San Expedito. En paralelo, la Dirección General de Investigaciones realizó el domingo un amplio operativo en la zona de la Ciudadela con el fin de investigar el paradero de Facundo Ale, en el cual demoraron a 22 personas.
El histórico enfrentamiento entre los grupos se reavivó hace una semana, tras un tiroteo que habría sido protagonizado por Facundo Ale y “Chucky” Casanova durante una fiesta en Tafí Viejo. A raíz de la denuncia presentada por uno de los asistentes del evento, el jueves 25 de septiembre, equipos de la URN, del Grupo CERO y el Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) realizaron más de 11 allanamientos en Yerba Buena, Alderetes y San Miguel de Tucumán, donde aprehendieron a 10 personas, secuestraron armas de guerra y de empuñadura, 102 bochas de cocaína, 16 bagullos de marihuana y un frasco con picadura de marihuana.