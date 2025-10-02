La Policía realiza más de 30 allanamientos en la capital en busca de Facundo Ale

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

La trama dentro de la disputa entre los clanes Ale y “los Gardelitos” parece agrandarse cada vez más. Por un lado, el fin de semana la familia de Javier “Chucky” Casanova habría amenazado mediante redes sociales al gobernador Osvaldo Jaldo; al jefe de Policía, Joaquín Girvau y al jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán. Este accionar llevó a que ayer se llevará a cabo una serie de allanamientos en los barrio Oeste II y San Expedito. En paralelo, la Dirección General de Investigaciones realizó el domingo un amplio operativo en la zona de la Ciudadela con el fin de investigar el paradero de Facundo Ale, en el cual demoraron a 22 personas.