El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

Está prófugo de la justicia por una causa judicial. Las autoridades remarcaron que la identidad de quienes colaboren será preservada en la más absoluta reserva.

Hace 2 Hs

El Gobierno de Tucumán anunció una recompensa de 15 millones de pesos para aquellas personas que aporten información útil y certera que permita dar con el paradero de Juan Francisco Ale, quien se encuentra prófugo de la Justicia.

Según se informó, quienes dispongan de datos relevantes, como información precisa, fotografías o localización, podrán comunicarse con la Unidad Fiscal Criminal N°1, al teléfono 3815991139.

Las autoridades remarcaron que la identidad de quienes colaboren será preservada en la más absoluta reserva, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes brinden información.

Ale se encuentra prófugo desde hace una semana. Sus defensores, Ricardo Fanlo y Agustín Monteros anunciaron dos veces que lo presentarían ante las autoridades, primero el lunes y después, el miércoles. 

En ambas oportunidades señalaron que no cumplieron con lo prometido porque no le habían dado las garantías necesarias de que tendría protección especial.

Los allegados al joven dijeron que no sólo teme por su vida, sino que además, sus familiares aseguran que no quieren que su imagen con el chaleco antibalas y el casco que normalmente portan los detenidos considerados peligrosos sea utilizado como una foto política.

