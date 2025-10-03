Secciones
Seguridad
Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”
Encontraron drogas en la casa de “Petiso David” y “Cara i’ Gota”, referentes de facciones rivales.
EN YERBA BUENA. La Policía encontró cinco kilos de marihuana en la casa de “Petiso David”, que no había participado en el tiroteo.
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 1 Hs
Temas
Tucumán
Narcotráfico
Inseguridad
San Martín de Tucumán
Facundo Ale
