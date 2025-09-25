Secciones
Seguridad

Aprehendieron al “Mono” Ale y a su hijo tras un allanamiento en su domicilio

Ángel Ale fue arrestado por resistencia a la autoridad; mientras que Facundo quedó implicado en una causa por un tiroteo ocurrido en Tafí Viejo.

Hace 10 Min

Efectivos policiales detuvieron este mediodía a Adolfo Ángel “Mono” Ale y a su hijo, Facundo Ale, durante un allanamiento realizado en su vivienda ubicada en avenida Mate de Luna al 2.000, en San Miguel de Tucumán. 

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Tucumán, con participación de la Infantería y el Grupo CERO, en el marco de una causa judicial vinculada a un tiroteo ocurrido el domingo pasado, en Tafí Viejo, durante un “after”. Allí se habrían efectuado disparos con armas de fuego entre varios jóvenes.

Según explicó el comisario Walter Colombres, como parte de las medidas ordenadas por la Justicia se efectuó el allanamiento en el domicilio de la familia Ale, donde fueron aprehendidas dos personas. 

Una de ellas fue identificada como el “Mono” Ale, acusado de resistencia a la autoridad al intentar oponerse al procedimiento policial. La otra persona detenida fue su hijo Facundo, señalado por presunta participación en los incidentes del fin de semana.

El abogado defensor de la familia sostuvo que la detención de Ángel Ale fue “un invento” y negó que su cliente hubiera agredido a los efectivos. Aseguró que en la vivienda se encontraban mujeres enfermas y que no hubo resistencia real. Sobre Facundo Ale, el letrado admitió que había estado presente en la fiesta en Tafí Viejo, aunque relativizó su participación en los hechos investigados.

Durante el procedimiento, vecinos y familiares se mostraron alterados y pidieron a la prensa que dejara de filmar. El operativo se desarrolló frente a la escuela Patricias Argentinas, en una zona de alto tránsito y con la presencia de niños saliendo del establecimiento educativo.

Las autoridades confirmaron que los detenidos quedaron alojados en la Unidad Regional Norte, mientras que continúa la búsqueda de otro sospechoso con pedido de captura. 

La investigación apunta a un enfrentamiento entre integrantes del clan Ale y del grupo conocido como “los Gardelitos”, en el marco de una histórica rivalidad.

Temas Adolfo Angel "El Mono" AleFacundo Ale
