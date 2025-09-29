Milei se pone la campaña al hombro con una visita al sur

Con Javier Milei a la cabeza, La Libertad Avanza (LLA) retomará las actividades de campaña protagonizadas, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Después del encuentro conseguido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el anuncio de una asistencia financiera de U$S 20.000 millones por parte de la administración de ese país, el jefe de Estado visitará hoy Tierra del Fuego.