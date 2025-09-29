Milei se pone la campaña al hombro con una visita al sur

Con Javier Milei a la cabeza, La Libertad Avanza (LLA) retomará las actividades de campaña protagonizadas, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Después del encuentro conseguido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el anuncio de una asistencia financiera de U$S 20.000 millones por parte de la administración de ese país, el jefe de Estado visitará hoy Tierra del Fuego.
El itinerario comenzará en Ushuaia, donde Milei acompañará al candidato a senador Agustín Coto y al postulante a diputado Miguel Rodríguez. Como parte de la táctica electoral Milei tiene previsto visitar todas las provincias que elijan senadores.
En la Casa Rosada reconocen que el acuerdo con Estados Unidos no tendrá un impacto inmediato en la economía cotidiana, pero apuestan a que mejore las expectativas de futuro.
La coordinación de la campaña nacional se reunió en la Casa Rosada el último viernes para comenzar a diagramar el esquema de campaña para torcer las expectativas negativas que el futuro desempeño del oficialismo. Milei delegó de lleno todo el manejo a sus principales asesores.
Hasta ahora, los estrategas libertarios diagnosticaron que la campaña precisa un mensaje más empático, en sintonía con la situación de un electorado que realizó importantes esfuerzos a lo largo del ajuste que viene aplicando la actual administración. Ante esto, se busca resaltar que los eventuales frutos del proceso pueden ser mermados por la avanzada de lo que ellos denominan el “Partido del Estado”.
La estrategia obedece a que los sondeos que manda a hacer el propio Gobierno no les devuelve números auspiciosos. De hecho, en los principales distritos, la victoria solo parece estar asegurada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Mendoza, donde el partido se alió al gobernador Alfredo Cornejo.
Libro y canto
Milei volverá a sus raíces para presentar su nuevo libro “La construcción del milagro” y cantar durante un acto en el Movistar Arena.
El mandatario encabezará el 6 de octubre el evento en el que lanzará oficialmente su obra más reciente en la que relata los pasos que siguió su gestión desde que asumió el poder.
En este evento, el Presidente tiene previsto cantar junto a “La banda liberal”, un grupo musical integrado por varias personas de su entorno que ya comenzó con los ensayos.
El jefe de Estado será el encargado de dar el discurso final, que se prevé que tenga un fuerte contenido político, un repaso por lo que hizo el Gobierno hasta el momento y un mensaje de cara al futuro.
La oposición busca aprobar los cambios en la ley de DNU
La Cámara de Diputados de la Nación tiene previsto avanzar en una nueva sesión en la que los bloques de la oposición buscarán seguir marcando la agenda parlamentaria y el gobierno podría enfrentar una nueva derrota con un proyecto de ley que, según adelantaron desde el oficialismo, tendría como destino el veto presidencial.
La confirmación de la intención de ir al recinto el próximo miércoles 1 de octubre se dio esta semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando la oposición le pidió a José Luis Espert liberar los miércoles porque “es muy probable” que haya sesión.
El temario tendrá como eje principal una ley que viene negociando la oposición y que ya cuenta con media sanción del Senado que modifica el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia -DNU-, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.
Mañana se dictaminará la norma en el plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos que presiden Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (PRO) respectivamente.
El proyecto establece que sólo con el rechazo de una de las dos Cámaras el DNU pierde validez. Hoy la ley marca que debe ser rechazado por los dos tercios de ambas Cámaras, lo que significa que es más simple aprobar una ley que rechazar un decreto.
El Senado analizará la convocatoria a Karina Milei y Guillermo Francos
En un plenario de Asuntos Constitucionales con Salud, que encabeza la diputada kirchnerista, Lucía Corpacci, se tratará el pedido de interpelación al ministro Mario Lugones, presentado por la senadora María Pilatti Vergara (UxP) por la situación que atraviesa el Hospital de pediatría Juan Garrahan.
Otro de los motivos por los cuales se cita a funcionarios está relacionado con la situación en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde el senador de UxP Marcelo Lewandowski y otros legisladores, ya pidieron informes a diferentes integrantes del gabinete, no solo al titular de Salud Mario Lugones, sino también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos y a la propia secretaria presidencial, Karina Milei.
Sobre esto, el senador Sergio Leavy (UxP) planteó en su proyecto que se debe citar a Karina Milei, “a fin de brindar explicaciones sobre los audios adjudicados al ex director de la Andis en los cuales se la señala juntamente con Eduardo ‘Lule’ Menem, como responsables de supuestos pedidos de coimas en su área”.
Además, la senadora Alejandra Vigo convocó a un plenario con Economía e Inversión, que lidera el radical Pablo Blanco, para tratar los pedidos de interpelación contra la secretaria, con rango ministerial, Karina Milei, por el escándalo de la criptomoneda $Libra.