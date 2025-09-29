Patricia Bullrich insinuó un posible acercamiento a Macri: “Será cuestión de reestablecer el diálogo”

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich sugirió una posible reconciliación política con el ex presidente Mauricio Macrien el futuro. Mientras tanto resaltó la cooperación en curso entre el PRO y de La Libertad Avanza (LLA) para las próximas elecciones legislativas. “Será cuestión de reestablecer el diálogo”, resaltó.
Bullrich ya había hecho comentarios similares tras los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también remarcó la importancia del apoyo de Macri para la campaña. Hasta el momento, Macri instó a sus huestes a la "prudencia" para evitar exacerbar la inestabilidad política.
Bullrich destacó la colaboración entre el PRO y LLA en varios distritos para las elecciones legislativas. Señaló la maduración de ambas partes, al cuestionar la necesidad de competencia cuando pueden unirse.
Además enfatizó la "empatía" entre los dos partidos y el vínculo establecido entre LLA y Pro. Mencionó la participación conjunta en comités de campaña en la Ciudad de Buenos Aires, compartiendo valores y perspectivas similares.
“Nosotros estamos en el mismo comité de campaña con los representantes de PRO que están en la Capital Federal. Venimos de ahí, nos sentimos parte, tenemos la misma forma de pensar, la misma mirada”, afirmó.
También contrastó esta alianza con una alternativa, al afirmar que las opciones son avanzar con un proyecto capitalista o retroceder a políticas que asocia con Axel Kicillof y Juan Grabois.
“Estamos seguros de que acá hay dos caminos: o avanzamos en el proyecto capitalista, de libertad e instituciones que sean fuertes para mantener un cambio económico y social como el que se está llevando adelante, o retrocedemos a lo peor", insistió.
Triple homicidio en Florencio Varela
Al referirse al triple homicidio en Florencio Varela, Bullrich indicó que la investigación está en curso, aunque aún no se encontró droga. Señaló ciertas características que sugieren una posible conexión con el narcotráfico, posiblemente a nivel de microtráfico o extorsión.
Bullrich describió el crimen como un acto mafioso perpetrado por una organización previamente desconocida para las fuerzas del orden. Reconoció el retraso en la identificación del presunto asesino, conocido como "Pequeño J", debido a su ausencia en las bases de datos provinciales, municipales y nacionales.