El Gobierno denunció un "ataque sistemático" de la oposición contra Milei en plena campaña legislativa

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó directamente contra el acuerdo por U$S20.000 millones que el Ejecutivo negocia con el Tesoro estadounidense: "¡Che Milei!... Como vos y el (ministro de Economía) Luis ‘Toto’ Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles… ¿ahora nos anuncian por X que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para 'tu reelección' (Donald Trump dixit)?".