El Gobierno denunció un "ataque sistemático" de la oposición contra Milei en plena campaña legislativa

La Casa Rosada endureció su discurso contra la oposición luego de las críticas al financiamiento que la Argentina negocia con Estados Unidos. Un funcionario del presidente Javier Milei consideraron que se trata de una maniobra política vinculada a la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y remarcaron que “no tiene precedentes”.
El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, escribió en su cuenta de X: “No hay precedente de semejante ataque sistemático a un Gobierno y a un Presidente en período pre-electoral legislativo. Todo un sistema corporativo atacando 24x7. Totalmente previsible...”.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó directamente contra el acuerdo por U$S20.000 millones que el Ejecutivo negocia con el Tesoro estadounidense: "¡Che Milei!... Como vos y el (ministro de Economía) Luis ‘Toto’ Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles… ¿ahora nos anuncian por X que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para 'tu reelección' (Donald Trump dixit)?".
En paralelo, el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, también cuestionó la decisión de llevar las retenciones a cero para las exportaciones de granos, una medida que duró apenas tres días.
“Milei y Caputo pretenden no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para eso no hay plata. Pero bajaron a cero los derechos de exportación. Para eso sí hay recursos. Ya no se puede disimular. El programa económico hace agua por todos lados”, publicó.
La tensión política crece mientras el oficialismo defiende el acuerdo financiero como un paso clave para estabilizar la economía y la oposición lo acusa de ser una medida coyuntural y electoralista.