Secciones
Política

El Gobierno denunció un "ataque sistemático" de la oposición contra Milei en plena campaña legislativa

“No hay precedente de semejante ataque sistemático a un Gobierno y a un Presidente", dijo el subsecretario de Prensa

Javier Milei, en la ONU. FOTO X @JMilei Javier Milei, en la ONU. FOTO X @JMilei
Hace 1 Hs

La Casa Rosada endureció su discurso contra la oposición luego de las críticas al financiamiento que la Argentina negocia con Estados Unidos. Un funcionario del presidente Javier Milei consideraron que se trata de una maniobra política vinculada a la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y remarcaron que “no tiene precedentes”.

El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, escribió en su cuenta de X: “No hay precedente de semejante ataque sistemático a un Gobierno y a un Presidente en período pre-electoral legislativo. Todo un sistema corporativo atacando 24x7. Totalmente previsible...”.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó directamente contra el acuerdo por U$S20.000 millones que el Ejecutivo negocia con el Tesoro estadounidense: "¡Che Milei!... Como vos y el (ministro de Economía) Luis ‘Toto’ Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles… ¿ahora nos anuncian por X que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para 'tu reelección' (Donald Trump dixit)?".

En paralelo, el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, también cuestionó la decisión de llevar las retenciones a cero para las exportaciones de granos, una medida que duró apenas tres días. 

“Milei y Caputo pretenden no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para eso no hay plata. Pero bajaron a cero los derechos de exportación. Para eso sí hay recursos. Ya no se puede disimular. El programa económico hace agua por todos lados”, publicó.

La tensión política crece mientras el oficialismo defiende el acuerdo financiero como un paso clave para estabilizar la economía y la oposición lo acusa de ser una medida coyuntural y electoralista.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Lo más popular
Tienes un e-mail
1

Tienes un e-mail

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
2

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán
3

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner
4

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso
5

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso

Un triple en el último segundo
6

Un triple en el último segundo

Más Noticias
Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso

Alejandro Grimson: “El espacio nacional y popular todavía no entendió el papel de la inflación”

Alejandro Grimson: “El espacio nacional y popular todavía no entendió el papel de la inflación”

Tienes un e-mail

Tienes un e-mail

Rumbo a octubre: las elecciones de Juan B. Alberdi tendrán un candidato por cada 60 votantes

Rumbo a octubre: las elecciones de Juan B. Alberdi tendrán un candidato por cada 60 votantes

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Comentarios