Secciones
Política

Discurso de Milei en la ONU: elogió a Trump, defendió el libre mercado y reclamó por Malvinas

El mandatario libertario cuestionó en su exposición el funcionamiento de Naciones Unidas.

Hace 2 Hs

Javier Milei concretó este miércoles su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso marcado por fuertes críticas al rol del organismo internacional, una firme defensa del libre mercado y un nuevo gesto de alineamiento con el expresidente estadounidense Donald Trump.

Con media hora de retraso y ante un auditorio con varias butacas vacías, Milei cuestionó con dureza el rumbo actual de la ONU, al afirmar que “pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir qué debe hacer cada Estado o Nación”. En línea con los señalamientos de Trump, acusó al organismo de “imponer a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado”.

Durante su exposición, Milei insistió en su ideario liberal, rechazando la intervención estatal y reivindicando el mercado como motor del progreso. “El Estado no crea riqueza, la roba, la destruye”, sostuvo, y definió el gasto público como “una orgía de gasto propio”. Su mensaje fue recibido con aplausos moderados, que solo se intensificaron hacia el cierre, consignó el diario "La Nación".

En otro tramo de su intervención, comparó el fenómeno migratorio con una “invasión”, y respaldó abiertamente las políticas migratorias impulsadas por Trump durante su presidencia. “Trump también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe”, aseguró, destacando su “férrea y exitosa” estrategia contra la inmigración ilegal.

Milei trazó un paralelismo entre su gestión y la del líder republicano: “Argentina tiene hoy un gobierno que ha elegido el camino correcto, a pesar de ser el más difícil. Lo mismo está haciendo Trump”, señaló, en un nuevo gesto de respaldo al exmandatario, quien ayer lo había elogiado públicamente.

El presidente argentino también aprovechó su exposición para plantear demandas concretas. Le reclamó a la ONU que se abstenga de intervenir en conflictos que los Estados pueden resolver por sí mismos, y pidió una auditoría sobre el funcionamiento del organismo. “La paz no es solo la ausencia de conflicto”, afirmó, al tiempo que exigió que no se financien programas “ineficaces”.

En el plano nacional, Milei reafirmó la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y llamó al Reino Unido a retomar las negociaciones bilaterales. “Invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones, de conformidad con la Resolución 2065 de esta misma Asamblea General”, expresó.

El mandatario también repudió “las expresiones de violencia fundamentalista” y mencionó los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel en los años noventa. Reclamó que se respete el cumplimiento de las circulares rojas de Interpol para detener a los acusados.

En el tramo final, denunció una “escalada de la violencia política por parte de la izquierda a nivel global” y vinculó esa afirmación al caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela. “Es desaparición forzosa”, advirtió, y pidió colaboración internacional para esclarecer lo ocurrido.

Temas Organización de las Naciones UnidasIsraelReino UnidoVenezuelaLa NaciónDonald TrumpGobierno nacionalEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
1

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
2

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
4

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
5

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo
6

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Más Noticias
“No gasto energía en las amenazas; mi foco está en trabajar para los tucumanos”, dijo Rossana Chahla

“No gasto energía en las amenazas; mi foco está en trabajar para los tucumanos”, dijo Rossana Chahla

Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Comentarios