Discurso de Milei en la ONU: elogió a Trump, defendió el libre mercado y reclamó por Malvinas

Con media hora de retraso y ante un auditorio con varias butacas vacías, Milei cuestionó con dureza el rumbo actual de la ONU, al afirmar que “pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir qué debe hacer cada Estado o Nación”. En línea con los señalamientos de Trump, acusó al organismo de “imponer a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado”.