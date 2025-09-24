Secciones
Política

Milei celebró la ayuda de Trump: "Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad"

El mandatario argentino agradeció a su par de Estados Unidos y al secretario del Tesoro, tras el anuncio sobre la negociación de un swap por U$S20.000 millones.

Javier Milei y Donald Trump. FOTO X @JMilei Javier Milei y Donald Trump. FOTO X @JMilei
Hace 2 Hs

Javier Milei celebró públicamente el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien confirmó que su país está negociando con autoridades argentinas una línea de swap por U$S20.000 millones con el Banco Central (BCRA). 

A través de sus redes sociales, Milei agradeció el respaldo norteamericano: “Gracias Presidente @realDonaldTrump (Donald Trump) y Sr. Secretario @scottbessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino”. Además, destacó: “Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos”.

El anuncio se dio a conocer este miércoles por la mañana, cuando Bessent informó que, además del swap, están dispuestos a comprar bonos argentinos en dólares “según lo exijan las condiciones” y que preparan un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, consignó el diario "Ámbito".

Asimismo, el funcionario estadounidense señaló que empresas de su país evalúan realizar importantes inversiones en Argentina, condicionadas a un resultado favorable en las próximas elecciones. “Estuve en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo”, señaló.

También anticipó que, tras los comicios de octubre en el país, comenzarán a trabajar con el gobierno argentino para abordar el pago de los principales vencimientos de deuda.

Estas definiciones llegan luego de la reunión bilateral entre Milei y Donald Trump en la 80° Asamblea General de la ONU. Allí, el presidente norteamericano expresó su apoyo al mandatario argentino, a quien calificó como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino”.

"Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!", sentenció el mandatario argentina.

Temas Donald TrumpEstados UnidosArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El ministro Caputo agradeció el auxilio de EEUU: “Argentinos, empieza una nueva era”

El ministro Caputo agradeció el auxilio de EEUU: “Argentinos, empieza una nueva era”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Javier Milei viajará a Nueva York: posible reunión con Trump y discurso en la Asamblea de la ONU

Javier Milei viajará a Nueva York: posible reunión con Trump y discurso en la Asamblea de la ONU

Lo más popular
Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
1

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
2

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
4

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
5

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo
6

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Más Noticias
Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad

Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Comentarios