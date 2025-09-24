Milei celebró la ayuda de Trump: "Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad"

Javier Milei celebró públicamente el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien confirmó que su país está negociando con autoridades argentinas una línea de swap por U$S20.000 millones con el Banco Central (BCRA).
A través de sus redes sociales, Milei agradeció el respaldo norteamericano: “Gracias Presidente @realDonaldTrump (Donald Trump) y Sr. Secretario @scottbessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino”. Además, destacó: “Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos”.
El anuncio se dio a conocer este miércoles por la mañana, cuando Bessent informó que, además del swap, están dispuestos a comprar bonos argentinos en dólares “según lo exijan las condiciones” y que preparan un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, consignó el diario "Ámbito".
Asimismo, el funcionario estadounidense señaló que empresas de su país evalúan realizar importantes inversiones en Argentina, condicionadas a un resultado favorable en las próximas elecciones. “Estuve en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo”, señaló.
También anticipó que, tras los comicios de octubre en el país, comenzarán a trabajar con el gobierno argentino para abordar el pago de los principales vencimientos de deuda.
Gracias Presidente @POTUS y Sr. Secretario @SecScottBessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociaciÃ³n sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremosâ¦ https://t.co/sXJk3SRg3B— Javier Milei (@JMilei) September 24, 2025
Estas definiciones llegan luego de la reunión bilateral entre Milei y Donald Trump en la 80° Asamblea General de la ONU. Allí, el presidente norteamericano expresó su apoyo al mandatario argentino, a quien calificó como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino”.
"Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!", sentenció el mandatario argentina.