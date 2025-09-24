Milei celebró la ayuda de Trump: "Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad"

A través de sus redes sociales, Milei agradeció el respaldo norteamericano: “Gracias Presidente @realDonaldTrump (Donald Trump) y Sr. Secretario @scottbessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino”. Además, destacó: “Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos”.