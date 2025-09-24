Secciones
El ministro Caputo agradeció el auxilio de EEUU: “Argentinos, empieza una nueva era”

Mientras acompaña a Milei en la Asamblea de la ONU, el funcionario expresó su optimismo a través de su cuenta de X.

Hace 1 Hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei, reaccionaron positivamente al anuncio de Estados Unidos sobre un posible acuerdo de swap por U$S 20.000 millones y la consideración de un préstamo para la "estabilización cambiaria" de Argentina.

Caputo expresó su optimismo a través de su cuenta de X, al señalar el inicio de "una nueva era" para el país.  Agradeció al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por el anuncio. "A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!", remarcó el ministro de Economía.

"Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent (Gracias secretario Scott Bessent)", agregó el titular de la cartera de Hacienda.

Bessent, también vía X, indicó que Estados Unidos está dispuesto a comprar bonos argentinos denominados en dólares "cuando las condiciones lo justifiquen". Además, mencionó la posibilidad de un "importante crédito stand-by" a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Además, el funcionario norteamericano agregó que las conversaciones con el equipo del presidente Milei han sido activas.

Por su parte, Milei también agradeció el apoyo y la confianza del gobierno estadounidense, al destacar la amistad entre ambos países y el compromiso de fortalecer la asociación basada en valores compartidos, vislumbrando un camino de "estabilidad, prosperidad y libertad".

Comentarios