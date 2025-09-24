Bonos y acciones se disparan, el dólar cae y el riesgo país se desploma tras el respaldo de EE.UU.

El mercado financiero argentino experimenta una jornada de euforia tras la confirmación del apoyo financiero de Estados Unidos. El Tesoro estadounidense anunció esta mañana su intención de comprar bonos soberanos argentinos, "según lo permitan las condiciones", y gestiona una línea de respaldo swap por U$S20.000 millones.
Esta noticia provocó una caída del riesgo país, lo que borró las subidas de las últimas dos semanas, un aumento de hasta el 13% en las acciones y una caída del dólar a mínimos de un mes.
Por tercera jornada consecutiva, los bonos soberanos de deuda muestran ganancias, al recuperar en algunos casos la totalidad de las pérdidas acumuladas en 2025. En las primeras operaciones del día, los Bonos argentinos (Bonares) subieron un 6,23% (AL35D) y los bonos globales (Globales) treparon hasta un 6,96% (GD46D), lo que les permitió volver a cotizar en torno a los U$S63.
Este impulso impactó directamente en el riesgo país, que se situó en 839 puntos básicos, una caída de 184 unidades (-18%). Esta cifra contrasta con los 1500 puntos alcanzados el viernes pasado.
Un encuentro clave en EEUU
El respaldo estadounidense se concretó tras una reunión entre el presidente Javier Milei y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, donde se transmitió un mensaje de apoyo a Argentina. Bessent anunció que el Tesoro está "listo" para comprar bonos en dólares argentinos "y lo hará según lo permitan las condiciones".
Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) también registraron ganancias. Se destacó el sector bancario, con subidas en Grupo Financiero Galicia (+10,1%), Banco Supervielle (+7%), Banco Macro (+6,6%) y BBVA (+6,1%).
La bolsa de valores de Buenos Aires (Bolsa porteña) también experimentó una subida del 3,6%, acumulando tres jornadas consecutivas de ganancias. El índice accionario S&P Merval cotiza en 1.880.715 unidades, equivalentes a U$S1352.
Las mayores subidas en el panel principal se registraron en Metrogas (+9,5%), BYMA (+7,7%), Grupo Financiero Galicia (+7,5%), Transener (+7,2%) y Transportadora de Gas del Norte (+6,5%).