Bonos y acciones se disparan, el dólar cae y el riesgo país se desploma tras el respaldo de EE.UU.

Por tercera jornada consecutiva, los bonos soberanos de deuda muestran ganancias, al recuperar en algunos casos la totalidad de las pérdidas acumuladas en 2025. En las primeras operaciones del día, los Bonos argentinos (Bonares) subieron un 6,23% (AL35D) y los bonos globales (Globales) treparon hasta un 6,96% (GD46D), lo que les permitió volver a cotizar en torno a los U$S63.