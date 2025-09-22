Los bonos argentinos se disparan y el riesgo país se desploma tras la baja de retenciones

Los títulos soberanos bajo ley de Nueva York lideraron las ganancias, con incrementos notables en las series Global 29, Global 30, Global 35, Global 38, Global 41 y Global 46, que registraron alzas de entre 3,21% y 5,09%. Esta reacción del mercado refleja la expectativa de un mayor ingreso de divisas gracias a la eliminación temporal de retenciones, medida que busca incentivar la liquidación de exportaciones por parte del sector agroindustrial hasta el 31 de octubre.