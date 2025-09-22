El campo tucumano celebró la baja de retenciones, pero cuestionó el carácter transitorio de la medida

“Es una noticia que nos sorprende por la forma en que salió. Festejamos siempre la baja de retenciones porque creemos que tienen que desaparecer, pero para siempre. Lo que vemos ahora, con una fecha límite, ya lo vivimos hace poco y lamentablemente no tuvo el resultado que el productor esperaba”, afirmó Frías Silva (h) en declaraciones a LG Play.