Martín Lousteau advirtió que endeudarse con EE.UU. restringirá la autonomía económica

El senador radical Martín Lousteau expresó su preocupación ante la posibilidad de que Argentina contraiga deuda con el Tesoro de Estados Unidos, con el argumento de que esto limitaría significativamente la capacidad de maniobra de la política económica nacional. El presidente de la UCR instó al Gobierno a revisar su programa económico y su estrategia política, al enfatizar la necesidad de soluciones estructurales y una gestión más eficiente de los recursos.
"Cuando la deuda es interna, se tiene más margen de acción. Endeudarse con mercados, el FMI o, aún peor, Estados Unidos, reduce drásticamente esa capacidad", afirmó.
Además, Lousteau recordó también el compromiso financiero existente con China a través del swap. El senador subrayó que la diversificación de la deuda con potencias globales podría atar aún más las manos del país.
Pidió una profunda revisión de las políticas económicas
Lousteau resaltó que cualquier financiamiento externo debe ir acompañado de una profunda revisión de las políticas económicas actuales: "Si se va a acceder a ese dinero, hay que usarlo bien, y eso implica una reflexión sobre el rumbo de la economía", aseguró. A su juicio, el apoyo internacional es insuficiente si no se abordan las causas estructurales de los problemas económicos del país.
El senador criticó el discurso oficial sobre la falta de fondos, al señalar que la ausencia de un presupuesto aprobado permite al jefe de Gabinete reasignar partidas discrecionalmente. "El Gobierno dice que no hay plata, pero están operando sin presupuesto, y la plata para aumentos salariales, por ejemplo, sale de reasignaciones. El Gobierno elige dónde ajustar", explicó. Esto, para Lousteau, evidencia la necesidad de una administración más eficiente y una mejor optimización del gasto público.
“Siempre se puede administrar mejor, si tenés vocación de administrar, cosa que yo no veo en este Gobierno”, afirmó. Y agregó que “hay muchas maneras de ahorrar sin castigar”, en referencia a las posibilidades de optimizar el gasto público.
En cuanto al equilibrio fiscal, el senador lo consideró crucial para recuperar la confianza internacional, aunque advirtió que no garantiza el crecimiento por sí solo. "El superávit es importante, no como receta para crecer, sino para recuperar la legitimidad que Argentina ha perdido", aseveró.
Finalmente, Lousteau contrastó la actual gestión con la anterior, al afirmar que "el kirchnerismo gastaba pesos que no tenía, este gobierno gasta dólares que no tiene, entonces los va a buscar recurrentemente". Para concluir, criticó la lectura triunfalista de algunos sectores sobre la economía, que a su juicio no se corresponde con la realidad y habría influenciado los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires.