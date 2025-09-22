Martín Lousteau advirtió que endeudarse con EE.UU. restringirá la autonomía económica

El senador radical Martín Lousteau expresó su preocupación ante la posibilidad de que Argentina contraiga deuda con el Tesoro de Estados Unidos, con el argumento de que esto limitaría significativamente la capacidad de maniobra de la política económica nacional. El presidente de la UCR instó al Gobierno a revisar su programa económico y su estrategia política, al enfatizar la necesidad de soluciones estructurales y una gestión más eficiente de los recursos.