Apronor advirtió que la baja de retenciones “beneficia más a las cerealeras que a los productores”

La decisión del Gobierno nacional de eliminar las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre generó una respuesta cautelosa en el sector agropecuario. Desde el norte del país, el presidente de Apronor, Hugo Meloni, consideró en LA GACETA que la medida “es positiva, como toda baja de impuestos”, pero advirtió que tiene un impacto acotado y no resuelve el problema estructural que enfrentan los productores.