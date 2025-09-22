Apronor advirtió que la baja de retenciones “beneficia más a las cerealeras que a los productores”

La decisión del Gobierno nacional de eliminar las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre generó una respuesta cautelosa en el sector agropecuario. Desde el norte del país, el presidente de Apronor, Hugo Meloni, consideró en LA GACETA que la medida “es positiva, como toda baja de impuestos”, pero advirtió que tiene un impacto acotado y no resuelve el problema estructural que enfrentan los productores.
“Nosotros venimos reclamando hace tiempo que las retenciones bajen a cero, pero de manera definitiva. Esta es una disposición de conveniencia del Gobierno, que no cambia la realidad del campo”, sostuvo en LG Play.
Según explicó, entre el 70% y el 80% de los agricultores ya vendió su producción para afrontar deudas tras tres campañas consecutivas con resultados negativos, lo que limita la posibilidad de aprovechar la mejora.
Meloni advirtió además que la eliminación transitoria de las retenciones termina favoreciendo en mayor medida a las exportadoras. “Son cinco o seis cerealeras las que concentran las operaciones de comercio exterior. El productor que todavía tenga algo guardado puede decidir vender, pero serán muy pocos los que puedan disfrutar de este beneficio”, señaló.
El dirigente cuestionó la volatilidad de las reglas de juego, ya que las retenciones “se modifican según las necesidades del Gobierno” y generan distorsiones en el mercado de granos. “El productor planifica su actividad a un año vista. Muchos hicieron sus liquidaciones hace meses a un precio desventajoso y hoy se encuentran con este escenario. Eso ensucia el mercado”.
En relación con la situación particular del NOA, remarcó que los costos logísticos profundizan las dificultades. “Desde el norte tenemos un flete de 900 a 1.000 kilómetros hasta Rosario. El transporte y el gasoil siguen subiendo, lo que quita rentabilidad. Con la retención actual, antes de la baja, los números ya eran de equilibrio o directamente negativos. ¿Quién arriesga tanto capital para no ganar plata?”, planteó.
Por último, alertó que si las retenciones vuelven a aplicarse después de octubre, muchos productores podrían desistir de sembrar. “Las cosas tienen que cambiar. Si no se eliminan definitivamente, habrá agricultores que no van a sembrar esta campaña porque los números no cierran”, concluyó.