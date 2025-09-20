Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

“Desgraciadamente es lo mismo que venía haciendo en la última época, lo que no le da resultados con los electores. Es un discurso pensado en los otros políticos, a los que insulta y denigra, pero la gente común esta impactada por otras cosas. En la Argentina hay un porcentaje muy importante que rechaza todo, alrededor del 60%. La gente se cansó de todo. No es muy racional pero es así. Y esa gente también votó a Milei”, aseguró.