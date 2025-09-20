Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

El asesor político Jaime Durán Barba hizo un análisis del reciente discurso del presidente Javier Milei en Córdoba, donde lanzó su campaña en la provincia. Durán Barba sugirió que ciertos elementos del enfoque de Milei podrían estar perjudicando su atractivo político. “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”, afirmó.
Durán Barba observó que el discurso de Milei parecía similar a enfoques anteriores que no han producido los resultados electorales deseados. Señaló que el discurso parecía dirigido a insultar y denigrar a otros políticos, pero que la gente común está más preocupada por otras cuestiones. Afirmó que un porcentaje significativo de la población argentina está desencantado con la política en general, y que este sentimiento también influyó en el apoyo a Milei.
“Desgraciadamente es lo mismo que venía haciendo en la última época, lo que no le da resultados con los electores. Es un discurso pensado en los otros políticos, a los que insulta y denigra, pero la gente común esta impactada por otras cosas. En la Argentina hay un porcentaje muy importante que rechaza todo, alrededor del 60%. La gente se cansó de todo. No es muy racional pero es así. Y esa gente también votó a Milei”, aseguró.
La política y la economía
Además destacó la importancia de apelar a las emociones, como lo hizo Milei durante su campaña presidencial. Sin embargo, cuestionó la creencia generalizada de que la política está únicamente determinada por la economía, al sugerir que la relación entre ambas es más compleja.
El asesor político sugirió que Milei podría carecer de una dirección clara y argumentó que muchos votantes están cansados de los políticos en general. Hizo hincapié en la importancia de la comunicación eficaz y la creación de imágenes positivas, contrastando la imagen actual de Milei con su anterior atractivo emocional.
También se refirió a la percepción pública de corrupción, al señalar que una gran mayoría de los argentinos cree que todos los políticos son corruptos, incluidos Milei y su hermana. Sugirió que este escepticismo generalizado podría socavar los discursos anticorrupción de Milei.
“Casi el 70% cree que Karina Milei es corrupta. Entonces, si vos das un discurso contra la corrupción, la gente enseguida va a preguntarse por su hermanita. Mi impresión es que desde el lado de Milei tienen ideas demasiado dogmáticas, se creen iluminados por Dios", advirtió.