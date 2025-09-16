Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

En otro orden, el proyecto de Presupuesto establece restricciones al financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central y una regla de estabilidad fiscal, que exige un ajuste adicional para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas. El ajuste continuará concentrándose en infraestructura y gastos operativos del Estado, aunque se prevén aumentos de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales, un incremento real de 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en las pensiones por discapacidad, sujeto a las auditorías correspondientes. Todos estos aumentos dependen de los supuestos macroeconómicos incluidos en el mensaje.