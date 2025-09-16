Secciones
EconomíaNoticias económicas

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

El Presidente llamó al consenso, con algunas concesiones a la hora de distribuir partidas presupuestarias.

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 38 Min

El tono electoral no estuvo exento en el mensaje del presidente Javier Milei, a la hora de presentar el proyecto de Presupuesto 2026. Estuvo direccionado a captar el voto hacia La Libertad Avanza con vistas a las elecciones del 26 de octubre.

El mandatario subrayó la necesidad de lograr consensos para impulsar las reformas que el país requiere y manifestó su intención de trabajar codo a codo con gobernadores, legisladores y otros actores políticos. Sin embargo, más allá del tono conciliador, no hubo señales de una recalibración del programa económico, ni detalles de los supuestos macroeconómicos, que deberán precisarse en el mensaje oficial aún no publicado.

Según Federico Filipini, Chief Economist de Adcap Grupo Financiero, el presidente de la Nación adelantó concesiones significativas y comunicó incrementos en áreas sensibles, como jubilaciones, universidades y programas para personas con discapacidad. Asimismo, indicó que las “importantes” concesiones que se presentan como una nueva alternativa a las privatizaciones previamente especuladas.

En otro orden, el proyecto de Presupuesto establece restricciones al financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central y una regla de estabilidad fiscal, que exige un ajuste adicional para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas. El ajuste continuará concentrándose en infraestructura y gastos operativos del Estado, aunque se prevén aumentos de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales, un incremento real de 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en las pensiones por discapacidad, sujeto a las auditorías correspondientes. Todos estos aumentos dependen de los supuestos macroeconómicos incluidos en el mensaje. 

De todas maneras, desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) indicaron que la iniciativa oficial profundiza la crisis universitaria. “Ratifica el salario de profesores bajo la línea de pobreza y el recorte en los gastos de funcionamiento para las funciones de educación y ciencia y técnica”, puntualiza en un comunicado.

Según la casa de altos estudios, luego de dos años de no contar con un presupuesto aprobado, con prórrogas desactualizadas; y tras registrar en 2025 la inversión más baja de los últimos 20 años para educación superior, el proyecto presentado para 2026 consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio y amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes.

En materia tributaria, indica Adcap Grupo Financiero, el plan propone simplificación impositiva, el principio de “presunción de inocencia fiscal” y una simplificación del impuesto a las ganancias. Finalmente, el Gobierno sostiene que este ajuste fiscal sentará las bases para un crecimiento anual del 5%. No obstante, sin conocer los detalles del escenario macroeconómico, es razonable asumir que el presupuesto mantiene un sesgo optimista, en línea con los supuestos planteados en otras instancias clave.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los entretelones del Presupuesto 2026 que presentó Milei: “Es la primera vez que pide consensos políticos”

Los entretelones del Presupuesto 2026 que presentó Milei: “Es la primera vez que pide consensos políticos”

La reacción del mercado: los ADRs y bonos en dólares rebotan tras el discurso de Javier Milei

La reacción del mercado: los ADRs y bonos en dólares rebotan tras el discurso de Javier Milei

El gobierno de Milei amplía la emisión de deuda para canje con el BCRA por U$S2.500 millones

El gobierno de Milei amplía la emisión de deuda para canje con el BCRA por U$S2.500 millones

Karina Milei pidió levantar la cautelar que prohibía difundir audios grabados en Casa Rosada

Karina Milei pidió levantar la cautelar que prohibía difundir audios grabados en Casa Rosada

La agenda de Javier Milei en Paraguay: encuentro con Santiago Peña y disertación en una cumbre conservadora

La agenda de Javier Milei en Paraguay: encuentro con Santiago Peña y disertación en una cumbre conservadora

Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
2

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
3

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
4

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
5

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
6

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Más Noticias
El gobierno de Milei amplía la emisión de deuda para canje con el BCRA por U$S2.500 millones

El gobierno de Milei amplía la emisión de deuda para canje con el BCRA por U$S2.500 millones

Presupuesto 2026: ¿cuáles son las expectativas del Gobierno sobre la inflación y la cotización del dólar?

Presupuesto 2026: ¿cuáles son las expectativas del Gobierno sobre la inflación y la cotización del dólar?

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

El dólar roza el techo de la banda y se espera la reacción oficial

El dólar roza el techo de la banda y se espera la reacción oficial

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

La Estación Experimental y la FET firmaron un acuerdo de innovación en medio del difícil escenario

La Estación Experimental y la FET firmaron un acuerdo de innovación en medio del difícil escenario

Comentarios