La reacción del mercado: los ADRs y bonos en dólares rebotan tras el discurso de Javier Milei

Luego del discurso del presidente Javier Milei en el que presentó los lineamientos del Presupuesto 2026, los bonos soberanos en dólares registran un rebote. Esta recuperación llega tras una jornada previa complicada, en la que los títulos registraron caídas de hasta 6% y el riesgo país, medido por J.P. Morgan, alcanzó los 1.232 puntos básicos en medio de una fuerte tensión cambiaria.