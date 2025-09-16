Secciones
La reacción del mercado: los ADRs y bonos en dólares rebotan tras el discurso de Javier Milei

Esta recuperación llega tras una jornada previa complicada, en la que los títulos registraron caídas de hasta 6% y el riesgo país alcanzó los 1.232 puntos básicos.

Hace 1 Hs

Luego del discurso del presidente Javier Milei en el que presentó los lineamientos del Presupuesto 2026, los bonos soberanos en dólares registran un rebote. Esta recuperación llega tras una jornada previa complicada, en la que los títulos registraron caídas de hasta 6% y el riesgo país, medido por J.P. Morgan, alcanzó los 1.232 puntos básicos en medio de una fuerte tensión cambiaria.

En este contexto, los títulos avanzan hasta 3,6%, impulsados por el Global 2046, Global 2041 (+3,5%) y Global 2038 (+3,2%). Sin embargo, el riesgo país continúa elevado, por encima de los 1.000 puntos básicos.

Por su parte, los ADRs (American Depositary Receipts) muestran ganancias de hasta 4,6%, encabezados por Grupo Supervielle (+4,6%), seguido de Transportadora Gas del Sur y Grupo Financiero Galicia (+1,7%), mientras que YPF se anota un avance de 1,2%, consignó Ámbito. 

Anoche, durante la presentación del Presupuesto 2026, Milei destacó particularmente las proyecciones del Gobierno para el dólar. Según estimaciones oficiales, el tipo de cambio cerraría en $1.325 a fin de diciembre de 2025, muy por debajo de la cotización actual, que se ubica en $1.467.

Presupuesto 2026: uno por uno, todos los anuncios que hizo Javier Milei

El presidente presentó los lineamientos del Presupuesto 2026 y aseguró que el plan incluye una regla de estabilidad fiscal para preservar el equilibrio de las cuentas públicas. Pese al ajuste general, el mandatario confirmó aumentos concretos en áreas sociales y un refuerzo para las universidades nacionales.

Los puntos centrales anunciados

- Jubilaciones: aumento real del 5%.

- Salud: incremento del 17%.

- Educación: suba del 8%.

- Pensiones por discapacidad: mejora del 5%.

- Universidades nacionales: asignación adicional de 4,8 billones de pesos.

“Si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno es el capital humano”, afirmó el Presidente.

El proyecto también contempla la creación del Régimen de Obligaciones Recíprocas, para recomponer la relación entre el Estado nacional y las provincias, y un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias, con el que se busca restituir la presunción de inocencia fiscal.

Milei sostuvo que el superávit primario permitirá por primera vez en décadas que el sector público financie al privado en grandes concesiones de infraestructura. En términos macroeconómicos, proyectó que mantener el equilibrio fiscal generaría una base de crecimiento del 5% anual, que podría escalar hasta el 7% u 8% con reformas estructurales.

Finalmente, el mandatario llamó a construir consensos políticos para avanzar con estas reformas y cerró con un mensaje institucional: “Roma no se construyó en un día. Este esfuerzo vale la pena”.

