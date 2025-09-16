Los entretelones del Presupuesto 2026 que presentó Milei: “Es la primera vez que pide consensos políticos”

El presidente Javier Milei presentó en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 con un tono inusual en su discurso: el pedido de consensos políticos. Así lo analizó en LA GACETA el politólogo Patricio Adorno, quien consideró que se trató de una puesta en escena marcada por la necesidad de tender puentes tras un año y ocho meses de gestión atravesados por fuertes derrotas legislativas.
“Me dio la sensación de que el discurso fue escrito desde la impotencia, desde la obligación de pedir acompañamiento. No solo al pueblo, como lo venía haciendo desde el acuerdo con el FMI en abril, sino con claridad a la dirigencia política que hasta ahora lo sostuvo y que se empezó a alejar”, señaló.
El especialista aclaró que se trató de la primera vez que Milei planteó con nitidez la necesidad de consensos parlamentarios para garantizar la aprobación de la llamada “ley de leyes”. “Lo escuchamos pedir abiertamente sustento político, después de una seguidilla de 16 derrotas en el Congreso”, recordó.
Gesto hacia la política tradicional
Entre los puntos destacados del Presupuesto 2026, Adorno señaló el incremento en áreas sensibles como salud, discapacidad, jubilaciones, pensiones y educación, en contraposición al histórico énfasis de Milei en el ajuste. “Fue uno de los pocos momentos en que dio cifras concretas”, indicó.
También mencionó como novedad el financiamiento estatal con superávit de obras de infraestructura privadas, lo que interpretó como una señal destinada tanto a gobernadores como a aliados dialoguistas de Juntos por el Cambio y sectores del peronismo.
En este esquema, el nombramiento de Lisandro Catalán como ministro del Interior aparece como una pieza clave. “Es una jerarquización de la política en un momento en que el propio Milei reconoció fallas en ese terreno. La incógnita es si Catalán y Guillermo Francos tendrán autonomía para cumplir lo que prometan o volverán a ser desautorizados desde Casa Rosada”, advirtió.
El juego electoral y la reelección
De cara a las elecciones de octubre, Adorno señaló que el resultado legislativo será determinante para definir el vínculo con los gobernadores. “Si el oficialismo no alcanza el número esperado de diputados, vamos a ver una reconfiguración de alianzas en la segunda mitad del mandato”.
A la vez, apuntó que Milei ya comenzó a proyectar su reelección en 2027, con el desafío de no repetir la suerte de sus antecesores inmediatos, Alberto Fernández y Mauricio Macri, que no lograron renovar. “El interrogante es si retomará la soberbia política de sus primeros años o si la lógica de acuerdos se volverá inevitable”, planteó.
Sobre la continuidad institucional
Frente a los rumores de sectores opositores que auguran un final anticipado, Adorno fue categórico. “A nadie le conviene que Milei no termine su mandato. Pensar eso es tan exagerado como el optimismo del presidente al asegurar que lo peor ya pasó. La sociedad argentina demostró que la continuidad institucional no se negocia”.