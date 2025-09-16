Los entretelones del Presupuesto 2026 que presentó Milei: “Es la primera vez que pide consensos políticos”

El presidente Javier Milei presentó en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 con un tono inusual en su discurso: el pedido de consensos políticos. Así lo analizó en LA GACETA el politólogo Patricio Adorno, quien consideró que se trató de una puesta en escena marcada por la necesidad de tender puentes tras un año y ocho meses de gestión atravesados por fuertes derrotas legislativas.