La agenda de Javier Milei en Paraguay: encuentro con Santiago Peña y disertación en una cumbre conservadora

Horas después de la presentación del Presupuesto 2026, el mandatario argentino arribó a Asunción donde tiene prevista distintas actividades.

E presidente de la Nación, Javier Milei, se encuentra en Paraguay para participar de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantener un encuentro con su par, Santiago Peña.

El vuelo presidencial despegó cerca de las 23 horas del lunes, poco después de la cadena nacional en la que el mandatario presentó el Presupuesto 2026, grabado horas antes en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Este martes a las 10, el mandatario libertario abrirá la CPAC con un discurso, mientras que a las 12.30 tiene previsto un encuentro privado con Peña, que incluirá un almuerzo a solas.

Más tarde, a las 18.30, el jefe de Estado encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el marco del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), donde se espera la participación de unos 1.500 jóvenes.

La agenda continuará el miércoles a las 10.15, cuando Milei se traslade al Congreso paraguayo para exponer en una sesión de honor convocada por su visita de Estado. Allí estarán presentes legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Cumbre conservadora

El evento se desarrollará en el Hotel Sheraton de Asunción y contará con la presencia de importantes funcionarios del gobierno paraguayo, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y el canciller Rubén Ramírez.

También asistirán el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite; y el enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell.

