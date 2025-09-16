El gobierno de Milei amplía la emisión de deuda para canje con el BCRA por U$S2.500 millones

El Ministerio de Economía nacional dispuso la ampliación de la emisión de Letras del Tesoro Nacional vinculadas al dólar (Lelink D31O5), con vencimiento el 31 de octubre de 2025, por hasta U$S2.500 millones de valor nominal original. La decisión fue oficializada a través de una resolución conjunta de las secretarías de Finanzas y de Hacienda.
La medida tiene como objetivo concretar un canje con el Banco Central (BCRA), que entregará sus tenencias de Letras del Tesoro capitalizables en pesos con vencimiento el 30 de septiembre de 2025 (Lecap S30S5), a cambio de los nuevos títulos en dólares.
La operación se llevó a cabo el 12 de septiembre y será liquidada el 15 del mismo mes. Los precios de ambas letras fueron determinados según las cotizaciones publicadas por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), antes de las 13:30 horas del día de la transacción. El monto será ajustado al múltiplo más cercano de la denominación mínima de la Lelink.
Según consta en la resolución, firmada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, la operación se encuentra dentro del límite de endeudamiento establecido en el artículo 38 de la Ley de Presupuesto 27.701 y sus normas complementarias.
En los considerandos, se aclara que el vencimiento de los nuevos títulos se produce dentro del actual ejercicio fiscal, cumpliendo con los topes legales, consignó el diario "Ámbito".
En paralelo, se informó que durante los primeros 18 meses del gobierno de Javier Milei la deuda estatal neta -que consolida los pasivos y activos del Tesoro y del BCRA- se redujo en el equivalente a U$S40.170 millones. Esta baja se explica por una fuerte contracción de la deuda en pesos (U$S47.498 millones), parcialmente compensada por un aumento de la deuda en dólares (U$S7.328 millones).
El mayor descenso se produjo en 2024, impulsado por la reducción de los pasivos remunerados del BCRA. No obstante, en 2025 la tendencia se revirtió: en lo que va del año, la deuda estatal neta creció en U$S5.500 millones.