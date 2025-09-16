El gobierno de Milei amplía la emisión de deuda para canje con el BCRA por U$S2.500 millones

En paralelo, se informó que durante los primeros 18 meses del gobierno de Javier Milei la deuda estatal neta -que consolida los pasivos y activos del Tesoro y del BCRA- se redujo en el equivalente a U$S40.170 millones. Esta baja se explica por una fuerte contracción de la deuda en pesos (U$S47.498 millones), parcialmente compensada por un aumento de la deuda en dólares (U$S7.328 millones).