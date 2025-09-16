Secciones
Tras la presentación del Presupuesto, el dólar cripto profundizó su tendencia alcista y superó los $1.500

La divisa se ubicó por encima del techo de la banda a pesar de las medidas anunciadas por Javier Milei por cadena nacional para el próximo año.

El presidente de la Nación, Javier Milei, presentó oficialmente el Presupuesto 2026 en el que anunció un aumento en las partidas sociales, con incrementos en jubilaciones, salud, educación, discapacidad y universidades nacionales.

Al cierre del discurso, el dólar cripto continuó en alza y se ubicó por encima de la banda cambiaria, en $1.500, según Coinmonitor, confirmando el mal humor de los mercados.

Si bien los fundamentos económicos del proyecto libertario no se modificaron, la confianza se resintió después de que el Ejecutivo adoptara medidas que comprometen el pago de la deuda en dólares. El punto central está en la capacidad del Banco Central (BCRA) para sostener el tipo de cambio en la antesala de las elecciones legislativas.

Presupuesto 2026: ¿cuáles son las expectativas del Gobierno sobre la inflación y la cotización del dólar?

Presupuesto 2026: ¿cuáles son las expectativas del Gobierno sobre la inflación y la cotización del dólar?

Operadores advierten que si el organismo interviene en el mercado utilizando dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) para frenar la cotización en el techo de la banda, podría debilitar su poder de pago futuro. Las reservas ya retrocedieron este lunes en U$S461 millones, ubicándose en U$S39.048 millones, tras pagos a organismos bilaterales. Además, el Tesoro deberá afrontar nuevos compromisos externos entre miércoles y jueves, consignó el portal Ámbito.

“Con un tono notablemente más moderado, Milei anunció el envío de un nuevo presupuesto al Congreso que contempla superávit primario y, al menos, equilibrio fiscal total. El Gobierno sostiene que este ajuste sentará las bases para un crecimiento anual del 5%. Sin embargo, sin conocer los detalles del escenario macroeconómico, es razonable asumir que el presupuesto mantiene un sesgo optimista. Por ahora, no creemos que el discurso tenga impacto inmediato en los mercados, al menos hasta que se den a conocer los detalles”, analizó Federico Filippini, de Adcap Grupo Financiero.

Tensión cambiaria: el dólar al borde del límite

En el frente cambiario, el dólar mayorista cerró el lunes en $1.467, quedando a menos de $7 (0,4%) del techo de la banda de flotación. Ante este escenario, el director del BCRA, Federico Furiase, revivió el recordado “comprá, campeón” de Luis Caputo, y advirtió que la verdadera prueba de credibilidad se dará en el terreno: “solo cuando el mercado intente perforar el techo se pondrá en juego la capacidad del organismo para defenderlo”.

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Tras los comicios bonaerenses, el tipo de cambio oficial saltó $112 (+8,3%), quedando muy cerca del máximo del esquema en $1.473,40. Sin embargo, una mayor oferta privada permitió contener parte de la presión.

Los dólares financieros siguen marcando el pulso: el MEP cerró en $1.488,06 y el contado con liquidación (CCL) en $1.500,53, ambos superando el tope de la franja.

En el mercado de futuros, la mano oficial se mantiene firme, aunque casi todos los contratos cerraron por encima del techo. Solo el de septiembre quedó en $1.479, mientras que el de octubre, posterior a las elecciones de medio término, alcanzó los $1.544, reflejando la incertidumbre de los inversores.

