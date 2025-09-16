Tras la presentación del Presupuesto, el dólar cripto profundizó su tendencia alcista y superó los $1.500

“Con un tono notablemente más moderado, Milei anunció el envío de un nuevo presupuesto al Congreso que contempla superávit primario y, al menos, equilibrio fiscal total. El Gobierno sostiene que este ajuste sentará las bases para un crecimiento anual del 5%. Sin embargo, sin conocer los detalles del escenario macroeconómico, es razonable asumir que el presupuesto mantiene un sesgo optimista. Por ahora, no creemos que el discurso tenga impacto inmediato en los mercados, al menos hasta que se den a conocer los detalles”, analizó Federico Filippini, de Adcap Grupo Financiero.